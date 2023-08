Cinco atracadores asaltan la casa de María del Monte con ella y su mujer dentro

El pasado 24 de agosto María del Monte sufrió un robo en su domicilio de Ginés, municipio de Sevilla. La cantante se encontraba en el interior de la vivienda junto a Inmaculada Casal, la discreta periodista que le robó el corazón hace mucho tiempo. María del Monte y su mujer se llevaron un buen susto al descubrir que una banda compuesta por cinco encapuchados había entrado en la vivienda. La Guardia Civil ha realizado una inspección ocular para tomar muestras de restos biológicos que puedan ayudar en la investigación, pero de momento no hay ningún detenido.

María del Monte hizo pública su relación con Inmaculada Casal el pasado año. Siempre ha sido un referente para el colectivo LGTBI, pero después de este suceso consolidó su reinado, por eso tiene un público tan variado y hay tanta gente preocupada por ella. La tonadillera siempre ha sido muy discreta con su vida privada, de ahí que este episodio haya tardado un tiempo en hacerse público. Sucedió la noche del jueves al viernes. Lo más preocupante es que María estaba en la casa cuando pasó todo. De momento no ha trascendido que se han llevado los atracadores.

María del Monte e Inmaculada Casal en la SIMOF / Gtres

Los atracadores se han llevado dinero

Esta noticia coincide con el robo que sufrió Miguel Bosé en su casa de México. El artista también se encontraba en el interior con sus hijos y asegura que estuvieron dos horas maniatados y sufriendo presión por parte de los asaltantes. En su caso se llevaron dinero, obras de arte y joyas, pero ¿qué le han robado a María del Monte? Por el momento no han salido a la luz demasiados detalles, pero sí están confirmados que los atracadores iban buscando dinero.

El Diario de Sevilla asegura que la tonadillera no ha sufrido ningún dato y que próximamente declarará ante las autoridades para intentar esclarecer los hechos. De momento ha confirmado que «eran un grupo formado por al menos cinco personas y que iban todas con los rostros cubiertos y guantes para no dejar huellas». El citado medio asegura que los asaltantes «sustrajeron una cantidad de dinero que no ha trascendido». La Guardia Civil está recopilando pruebas y todavía falta un tiempo para sacar conclusiones.

La discreción María del Monte e Inmaculada Casal

María del Monte posando / Gtres

La cantante y su mujer siempre se han caracterizado por ser bastante prudentes, así que todo hace pensar que seguirán esta línea durante todo el proceso de investigación y que no darán declaraciones hasta que las autoridades sepan qué ha pasado exactamente. El diario mencionado en citas anteriores asegura que este tipo de robos no es nada común, pues normalmente los atracadores suelen entrar en las viviendas cuando no hay nadie dentro. Concretamente en Sevilla, donde ha sucedido todo, los índices de criminalidad han aumentado en los tres primeros meses del año.

En el caso de María del Monte, los atracadores estaban buscando dinero y se han llevado una cantidad que todavía no ha visto la luz. La artista e inmaculada Casal prestarán declaración próximamente y mientras tanto las autoridades siguen recopilando pruebas. Ya han hecho una inspección ocular del domicilio para sacar las primeras conclusiones, pero de momento todo se está llevando en la más estricta privacidad para no entorpecer el proceso y poder hacer justicia.