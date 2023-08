Miguel Bosé ha sido el último pero no el único: famosos asaltados en sus propios hogares

Miguel Bosé volvió a copar la actualidad hace unos días a razón del violento robo que sufrió en su casa de México, casa que finalmente no resultó ser suya. El cantante se encontraba plácidamente en la propiedad de Rancho cuando unos ladrones burlaron todo el dispositivo de seguridad y accedieron al interior de la vivienda, donde también estaban sus hijos pequeños. Consiguieron llevarse un botín de joyas, dinero y hasta una lujosa furgoneta que días después apareció seriamente dañada. Este suceso sirve como conexión para recordar algunos de los robos más sonados que han sufrido otros VIP en el pasado. Algunos de los más afectados por ello han sido futbolistas, pero hay más casos.

Lo primero que hay que remarcar es que el verano es la época preferida de los delincuentes para cometer el allanamiento de morada, con independencia de si es en casa de un famoso o de cualquier ciudadano convencional. El hecho de estar tiempo con la vivienda cerrada aumenta las probabilidades de que lleven a cabo este delito. En este sentido, cabe destacar que en España el culpable de robo con fuerza será castigado con la pena de prisión de uno a tres años.

Camilo Michel Blanes con su madre Lourdes Ornelas por las calles de Torrelodones, Madrid/ Gtres

Uno de los últimos VIP en sufrirlo fue Camilo Blanes. El hijo de Camilo Sesto, que ahora se hace llamar Sheila, vio cómo unos ladrones entraban en su chalé de Torrelodones para llevarse dinero por valor de 100.000 euros, así como cuadros, bandejas y otros objetos de valor.

Un futbolista que vivió un instante de pánico fue el ex jugador del FC Barcelona Pierre-Emerick Aubameyang. El robo a su casa de Castelldefels ocurrió en agosto de 2022 y los delincuentes entraron a punta de pistola, encañonándolo tanto a él como a su mujer. Ambos sufrieron golpes por el cuerpo y los cacos terminaron por huir con el botín en un Audi A3 sin ser alcanzados por los Mossos. Otros jugadores que lo sufrieron Isco Alarcón y Sara Sálamo; Theo Hernández o el ex centrocampista del Real Madrid Casemiro. No en vano, hay incontables casos.

Sara Sálamo es pareja de Isco Alarcón / Gtres

A nivel internacional hay VIP que han denunciado robos en sus casas. Son los casos de Kate Moss, Lindsay Lohan, Luis Figo, Hilary Duff, Kim Kardashian, Orlando Bloom o Paris Hilton, entre otros.

El polémico robo a la ‘casa’ de Miguel Bosé

En el caso de Miguel Bosé, acabó por descubrirse que la casa donde tuvieron lugar los hechos el pasado viernes no es propiedad suya, sino de la presentadora mexicana Inés Gómez, prófuga desde 2021 tras ser acusada de malversación de 146 millones de dólares y otros delitos, y de su marido Víctor Álvarez.

Miguel Bosé en ‘Cover Night’. / Televisión Española

No obstante, Bosé habló de la vivienda como si fuera de él: «Queridos amigos, el viernes por la noche, un comando de diez sujetos armados irrumpió en mi domicilio. Nos asaltaron. Tuvieron atados a mis hijos, al personal de la casa y a mí durante más de dos horas. Se llevaron todo, el coche incluido. Todo muy estudiado y milimetrado. Para resumirlo, estamos todos bien. Mis hijos se portaron como dos valientes. Admirables. Fue todo muy tenso, delicado y desagradable (…) Y los que tanto especulan que tras lo ocurrido voy a abandonar México, siento mucho decepcionarles. Aquí estoy y aquí me quedaré para hacer frente a lo que sea, en el país más hospitalario del planeta. Seguimos…», comunicó el hijo de Luis Miguel Dominguín.