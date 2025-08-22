Bon Jovi, abuelo por sorpresa: su hijo Jake se convierte en padre con la actriz de ‘Stranger Things’

Bon Jovi se ha convertido en abuelo. Su hijo Jake Bongiovi (23 años) y su mujer, Millie Bobby Brown (21 años), conocida por ser una de las estrellas protagonistas de la serie Stranger Things, han dado la bienvenida a su primera hija. Así lo han anunciado ambos en su perfil oficial de Instagram, donde han expresado que están muy ilusionados con esta nueva aventura que acaban de emprender como padres primerizos. «Este verano, le hemos dado la bienvenida a nuestra dulce niña, a través de la adopción», comenzaban a decir.

«Estamos más que ilusionados de comenzar este precioso nuevo capítulo de paternidad, con paz e intimidad», proseguían, añadiendo un dibujo de un árbol en el que señalaban que, de repente, «son tres». Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en acumular me gustas, siendo ya más de dos millones de personas las que han interactuado. No obstante, ambos han decidido desactivar la opción de que los internautas puedan comentar por motivos aún desconocidos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown)

Hasta ahora se desconocen más detalles sobre esta adopción que amplía la familia de los Bongiovi y que otorga el papel de abuelo al intérprete de It’s my life. No obstante, lo cierto es que hace tan solo unos meses, Millie Bobby Brown habló abiertamente sobre sus planes de convertirse en madre en un corto periodo de tiempo. Aunque nadie espera que fuera algo inmediato. «Mi madre tuvo a su primer hijo a los 21 años y mi padre tenía 19. Y ya sabes, ha sido lo mío desde antes de conocer a Jake. Quería ser mamá tal y como la mía lo fue para mí […] Ahora quiero centrarme en establecerme realmente como actriz y productora, pero también me parece muy importante empezar una familia», confesó en el podcast SmartLess.

Pero eso no es todo, y es que durante la entrevista mencionada también comentó que quería «una gran familia». «Yo soy una de cuatro hijos, Jake también. Entonces, definitivamente está en nuestro futuro, pero, para mí, no veo que tener tu propio hijo sea tan diferente a adoptar», expresaba. Unas palabras que, con el paso de las semanas, se han materializado, ya que acaban de convertirse en padres por adopción.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @jakebongiovi

La historia de Jake Bongiovi y Millie Bobby Brown

Según lo publicado, Jake Bongiovi y Millie Bobby Brown se conocieron a través de Instagram en el verano de 2021. No obstante, no fue hasta marzo de 2022 cuando hicieron oficial su relación, posando por primera vez juntos en la alfombra roja de los premios Bafta. Menos de un año después, decidieron sellar su relación dándose el «sí, quiero» en la primavera de 2024 y, ahora, han dado otro importante paso al adoptar a la que se ha convertido en su primera hija en común.