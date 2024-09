Jon Bon Jovi evita la muerte de una mujer desde el puente donde estaba grabando un videoclip

Jon Bon Jovi ha evitado una tragedia este miércoles en Nashville, Tennessee. El cantante estadounidense se encontraba junto a su equipo en el puente peatonal de Seigenthaler, mientras grababan un videoclip, cuando se percató que había una mujer con intención de saltar el puente. Según publicó la Policía Local en la red social ‘X’, el artista y su asistente no dudaron en intervenir para evitar una situación que podría haber terminado en la pérdida de una vida humana.

Tal y como se puede ver en el video difundido en el universo 2.0, Bon Jovi y otro miembro de su equipo estuvieron hablando durante un largo tiempo con la mujer, la cual se encontraba al otro lado de la barandilla del puente, aferrada a ella con los brazos. Tras la conversación, se ve como la mujer se gira hacia ellos, los cuales la ayudaron a volver al lado seguro del puente. Una vez a salvo, Bon Jovi la abraza.

La estrella de rock Jon Bon Jovi salva a una mujer de saltar de un puente en Nashville, Tennessee, mientras filmaba un video musical. La Policía Metropolitana de Nashville publicó un video de una cámara que grabó el momento. ®️history Rock pic.twitter.com/giplowpJto — El Club del Arte 🎨📷📚🖼🕍🎼 (@Arteymas_) September 11, 2024

Tras lo ocurrido, el departamento de la Policía agradeció en la Red la labor que realizó Bon Jovi y su equipo tras percatarse de lo que estaba ocurriendo, elogiando la buena actitud que mantuvieron durante todo el difícil episodio. Por su parte, el jefe de policía John Drake destacó la importancia que tiene la colaboración comunitaria en este tipo de situaciones: «Nos corresponde a todos ayudarnos mutuamente a mantenernos a salvo», decía.

Hasta el momento, el cantante no se ha pronunciado sobre lo ocurrido. Lo único que se sabe es que estaba grabando el videoclip para su canción The People’s House. Es importante destacar que no es la primera vez que Bon Jovi es agradecido por un acto de estas características. Tanto es así que el pasado mes de febrero fue nombrado como Persona del Año 2024 en la 33º edición de los premios MusiCares, la rama benéfica de los Grammy que condecora a alguna estrella por su labor filantrópica.

Jon Bon Jovi en los Premios MusiCares 2024. (Foto: Gtres)

«Sus notables contribuciones al rock and roll no solo han dejado una marca indeleble en la industria de la música, sino también en los corazones de innumerables fanáticos alrededor del mundo. Además, su compromiso con servir a las personas sin hogar y con inseguridad alimentaria nos inspira a todos», explicó por aquel entonces Laura Segura, directora ejecutiva de MusiCares.

Su propia fundación

Una de las pruebas más evidentes de su labor filatrópica en la sociedad es la creación de su propia fundación. Su nombre es Jon Bon Jovi Soul y la fundó en 2006 con el objetivo de «romper el círculo del hambre, la pobreza y la falta de vivencia mediante el desarrollo de asociaciones, la creación de programas y el otorgamiento de subvenciones para apoyar a organizaciones innovadoras de beneficio comunitario», tal y como reza en su propia página web.