La imagen de Terelu Campos ha cambiado y mucho. La tertuliana se ha reencontrado con la audiencia este verano como presentadora al estar al frente de Fiesta, el programa de fin de semana de Telecinco, donde está sacando a relucir su lado más cercano e incluso cómico. Una actitud que nada tiene que ver con respecto a hace unos meses, que estuvo en el centro de la polémica debido a su pasado como jefa -ya que algunos de sus trabajadores de Telemadrid la tildaron como una persona muy fría e incluso arrogante-. Su íntima amiga, Lara Dibildos, que además ha sido su jefa, ha desvelado el motivo por el que la hija de María Teresa Campos está más relajada.

El cambio de actitud de Terelu Campos

Hace unos meses, la actitud de Terelu Campos estuvo en el ojo mediático debido a su pasado. Mientras que concursaba en Supervivientes, salieron a la luz varios testimonios en los que no dejaban a la hermana de Carmen Borrego en un buen lugar. Todo comenzó cuando Alessandro Lequio -con el que ha protagonizado varios rifirrafes en la pequeña pantalla-, destapó el mal trato de la colaboradora televisiva a sus trabajadores de la cadena autonómica de Madrid, en la que estuvo presentando.

Terelu Campos en el aeropuerto. (Foto: Gtres)

Tras ello, Terelu se vio sumida en una crisis de imagen que, afortunadamente, ha logrado recuperar con creces. Antes de embarcarse en Supervivientes, la comunicadora se estrenó como actriz en Santa Lola, una obra de teatro dirigida por su íntima Lara Dibildos. Aunque las expectativas eran superiores a las que se exige a cualquier actor, lo cierto es que Campos conquistó al público de Valladolid, donde hizo sus primeras funciones. Eso supuso, además, que la autoestima de la madre de Alejandra Rubio subiera e incluso que, un año más, se atreviera a hacer su tradicional posado de verano.

Terelu Campos en el escenario en Móstoles. (Foto: Gtres)

No siempre ha sido así. En muchas ocasiones, Terelu ha sido muy dura con su aspecto pero ahora se gusta, se quiere y ha ganado confianza en sí misma. Algo que no solo lo ven los telespectadores que la ven cada fin de semana al frente de Fiesta, sino su amiga Lara, que efectivamente ha destapado que la hermana de Carmen Borrego se encuentra en un momento muy dulce de su vida: «La veo estupenda, si es que a mi me parece que Terelu ha ido evolucionando a muchísimo mejor en cuanto a tomarse la vida con más tranquilidad. Ella siempre ha tenido mucho sentido del humor, pero con ella misma ahora tiene más y tiene más paz. Supervivientes le ha venido maravilloso. Ella es una grandísima profesional de la televisión».