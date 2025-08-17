Vandalizan la tienda de Paz Padilla en Madrid y le dedican una ofensiva frase: "Es el demonio"

Una raspa nunca se había atravesado tanto. Paz Padilla y su hija, Anna Ferrer, han vuelto a sufrir el sabotaje en sus propias carnes. Después de que su negocio de Zahara de los Atunes amaneciera grafiteado hace unas semanas, esta vez le ha tocado el turno a su establecimiento de Noniná de Madrid. «Pas Padilla es el demonio» ha sido la frase que el vándalo ha escrito en la puerta del recién estrenado punto de venta en el barrio de Salamanca, uno de los más elitistas y exclusivos de Madrid. Así lo han contado en el programa Fiesta de Telecinco, capitaneado por Álex Blanquer y César Muñoz.

Durante la tertulia en la que han abordado este tema, los colaboradores han arrojado luz sobre cómo se encuentra en estos momentos la situación. Según han revelado por boca de la propia Paz, todos estos movimientos están judicializados y se encuentran inmersos en una profunda investigación que, previsiblemente, terminará por dirimir quién ha sido el responsable de los destrozos.

Omar Suárez y Marina Martín Blázquez en ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

Tal y como han apuntado algunos de los presentes, la pintada habría sido ejecutada por la misma persona tanto en el sur como en el centro de la geografía española. Ha sido Omar Suárez quien ha descubierto algo que los espectadores desconocían. La acusación que plasmaron en el escaparate y en la pared de su tienda también figura en una de las rotondas cercanas a la cadena de Fuencarral, donde Padilla ha desarrollado gran parte de su carrera laboral televisiva. Por su lado, Marisa Martín Blázquez ha aseverado que la familia está siendo víctima de presunto acoso por esta controvertida y polémica cuestión.

Han pitando la pared de la tienda de paz Padilla en zahara de los atunes. Espero que lo pillen la policía y le meta con un diccionario en la cabeza. pic.twitter.com/95LWKsJkmk — Adarasiempre 💜✈🚲 (@adarauva) July 31, 2025

Por el momento se desconoce quién ha sido el autor, pero lo que sí es cierto es que los vecinos y comerciantes de la localidad costera Zahara de los Atunes están en pie de guerra contra la humorista. La acusan de haberse apropiado de un símbolo de todo un pueblo pesquero que se ha comercializado en camisetas, llaveros y otros accesorios desde tiempos inmemoriales y de haberles instado mediante un burofax a suspender inmediatamente la comercialización de este logo.

Las últimas adversidades de Paz Padilla

La situación mencionada no ha sido el único varapalo que ha sufrido la actriz de La que se avecina. Debido a los incendios que azotan la península y especialmente zonas como la sierra de Cádiz y enclaves cercanos a la costa como Tarifa, Paz se ha visto obligada a cerrar sus negocios durante un día por precaución y para salvaguardar la integridad de sus clientes y trabajadores.

Paz Padilla y Anna Ferrer en la inauguración de la tienda de Madrid. (Foto: Gtres)

Pero no solo sus tiendas de ropa de Zahara, sino también El Trompeta, su chiringuito playero situado en la playa de Atlanterra. Una decisión que madre e hija comunicaron a sus seguidores a través de sus redes sociales. «Los camareros que vienen desde Barbate no pueden pasar y, además, las autoridades han aconsejado que nos quedemos en casa; el humo está siendo bastante, se nota mucho y huele por todo el pueblo», ha lamentado. Algo que las ha mantenido en alerta máxima, aunque no han tenido que ser desalojadas. «Gracias por preocuparos, estamos bien y muy pendientes de cómo evolucionan las llamas por el viento, os iremos avisando, esperamos que se solucione pronto», señaló su unigénita.