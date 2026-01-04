Última hora sobre la salud de José Luis Gil según su hija Irene: "Fuerza, humor y ánimo"

José Luis Gil no atraviesa un buen momento de salud. Todo se remonta al mes de noviembre del 202 cuando el actor de series como Aquí no hay quien viva o La que se avecina sufrió un ictus isquémico agudo en el hemisferio izquierdo que le provocó un fuerte sufrimiento. Derivado de este episodio, Gil pelea contra secuelas importantes que han mermado su calidad de vida. Uno de los inconvenientes más significativos de la enfermedad ha sido la afasia, que conlleva la pérdida o el trastorno de la capacidad del habla debida a una disfunción en las áreas del lenguaje de la corteza cerebral.

No obstante, y aunque ha permanecido durante todo este tiempo apartado de sus compromisos laborales, relacionados todos ellos con la interpretación, el teatro y la pequeña pantalla, ha sido su hija Irene Gil Montijano quien ha sido su particular portavoz. La descendiente ha retransmitido a través de las redes sociales cómo iba evolucionando José Luis y en qué punto se encontraba su recuperación.

José Luis Gil con su hija Irene. (Foto: Instagram)

La actualización de Irene Gil sobre su padre

Hoy mismo la joven ha subido una imagen a Instagram que refleja un paso más en la vuelta a la normalidad. «Esta foto es de hoy, paseando, viendo los últimos coletazos de las luces, y viendo cómo preparan Madrid para recibir a Sus Majestades los Reyes Magos, su día preferido de las Navidades», ha anunciado. En la instantánea se puede ver a un emocionado José Luis Gil muy abrigado para enfrentar las bajas temperaturas de la capital con un plumífero marino y una visera gris, su característica barba canosa y los remolinos de su pelo que asomaban por el filo de la gorra.

Sin duda, una buenísima noticia para la familia y para todos los fans del actor, que han comenzado el año de la mejor de las maneras. «Feliz 2026 a todos», ha escrito Irene. «Gracias por vuestros mensajes y buenos deseos.

Fuerza, humor, ánimo e ilusión para afrontar lo que nos traiga este nuevo año», ha deslizado muy agradecida del amor que está recibiendo su padre de los internautas anónimos y de personalidades conocidas. Ha puesto el broche de oro a su texto con una risueña: «Guardad un huequito para el roscón que esto se acaba», ha indicado junto a un emoji de una cara feliz.

José Luis Gil junto a sus compañeros de ‘La que se avecina’. (Foto: Instagram)

Se trata de un post que no ha tardado en llenarse de comentarios que celebraban la mejoría del humorista que interpretó con maestría al mítico Juan Cuesta en ANHQV. «Patrimonio de España Don José Luis Gil», ha referenciado un usuario de la red dejando patente que el protagonista de estas líneas es toda una figura de nuestro país. «Un fuerte abrazo», «qué alegría cada vez que nos pones una foto de él», «Grande nuestro presidente de esta nuestra comunidad», «qué buen paseo», «Enrique Amigo» o «Te queremos» han sido otros de los mensajes que han reflejado en su muro y muchos de ellos hacían referencia a sus grandes papeles en series que forman parte de la historia de la televisión.