El reconocido actor José Luis Gil, sufrió un ictus isquémico en noviembre de 2021 que afectó a su capacidad de comunicación y lo alejó temporalmente de los escenarios y sets de rodaje. Desde entonces, ha estado en proceso de recuperación, rodeado del apoyo incondicional de su familia, amigos y compañeros de profesión. En este contexto, Petra Martínez, compañera y amiga cercana de Gil, ha expresado en diversas ocasiones su cariño y admiración por él. La última, el pasado fin de semana coincidiendo con la celebración de los Premios Carmen en Córdoba, los galardones anuales que entrega la Academia de Cine de Andalucía para reconocer y destacar el talento de los profesionales en cada una de las distintas especialidades del cine andaluz.

Preguntada expresamente por ello a su paso por la alfombra roja desplegada expresamente para la ocasión, Petra compartió detalles sobre el estado de salud de José Luis, destacando su notable mejoría. La actriz comentó que, aunque no ha hablado recientemente con la esposa de Gil, Carolina Montijano, ha escuchado que está mucho mejor. Además, Petra enfatizó que José Luis es una persona excepcional, natural y culta, con una pasión por el teatro y una conversación enriquecedora sobre diversos temas. «Yo hace mucho que no he hablado con su mujer, pero dicen que está mucho mejor. José Luis tiene que volver a hacer cine, seguro. Es una persona excepcional», dijo.

Petra Martínez en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Petra Martínez también destacó la fortaleza y dedicación de la familia de José Luis Gil durante este proceso, expresando su admiración por ellos, especialmente por su hija Irene, quien ha sido quien ha estado al frente de la comunicación sobre el estado de salud de su padre. Con gran dedicación, ha compartido las actualizaciones sobre su recuperación, desmintiendo rumores y agradeciendo el apoyo recibido tanto de la familia como de los seguidores del actor. Irene se ha convertido en la portavoz de la familia, brindando consuelo y claridad durante todo el proceso. «Lo que está luchando… y toda la familia. Son una familia que a mí, el gorro, me lo quito. Un beso para José Luis», fueron las palabras de Petra Martínez sobre este asunto.

José Luis Gil evoluciona favorablemente, según su hija

En una de las últimas actualizaciones, precisamente, Irene dio buenas noticias al respecto de José Luis Gil: «Está tranquilo, en casa, superbién atendido por mi madre, que, además, tiene refuerzos. Sus hijos, sus sobrinas, sus nietos, amigos fieles que son un tesoro… vamos a verle e intentamos que esté lo más feliz posible», dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Irene Gil Montijano (@irenegilmont)

José Luis Gil ingresó en la UCI del hospital Nuestra Señora del Rosario, en Madrid, el 4 de noviembre de 2021, tras sufrir un ictus isquémico agudo hemisférico izquierdo. Allí, el actor permaneció más de veinte días. Concretamente, hasta el 1 de diciembre de ese año, cuando, Mediaset informó, a través de un comunicado escrito por su familia, de que Gil se encontraba ya en su domicilio, inmerso en la pertinente rehabilitación tras el achaque de salud. «La familia de José Luis Gil agradece la profesionalidad y la calidad humana desempeñada por el todo equipo de la clínica madrileña en su intervención e ingreso. Confían en que la rehabilitación, el tiempo y el acompañamiento ayuden a su pronta y total recuperación», rezaba el escrito.