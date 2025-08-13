Ya hay fecha para la reaparición de Camila tras su polémica escapada a Grecia

Hace ya tiempo que no vemos a la familia real británica junta. Las vacaciones de verano han provocado que la agenda oficial se vea mermada y, salvo alguna aparición oficial del rey Carlos III, de la princesa Ana o de la duquesa de Edimburgo -esta misma semana-, el resto de los miembros de La Firma están disfrutando de unos días de descanso. En el caso de los príncipes de Gales se sabe que estuvieron en Grecia y después a Guillermo se le pudo ver en un partido de fútbol en Basilea en el que coincidió con la princesa Leonor y la infanta Sofía. A la reina Camila la pillaron los fotógrafos durante una escapada por el Mediterráneo a bordo del yate Zenobia, sin la compañía de Carlos III.

Aunque las vacaciones no han terminado y todavía esperamos que los Windsor se reúnan en el Castillo de Balmoral, el Palacio de Buckingham ha confirmado que el próximo viernes varios de los miembros de la familia real participarán en una serie de actos en Londres. Jornada que, por cierto, coincide con el 75 cumpleaños de la princesa Ana, aunque no hay previstas grandes celebraciones.

El rey Carlos III en un acto en Escocia. (Foto: Gtres)

Fuentes oficiales han anunciado que el monarca se dirigirá a la nación y que tanto el rey como la reina estarán en varios actos con motivo del 80 aniversario del Día de la Victoria sobre Japón. Asimismo, a lo largo de esta semana también la duquesa de Edimburgo y los duques de Gloucester participarán en algunos compromisos. A quienes no se va a ver va a ser a los príncipes de Gales.

A pesar de que Guillermo y Kate Middleton forman parte de la primera línea de la monarquía, en esta ocasión no se ha considerado necesario interrumpir sus vacaciones privadas para asistir a los actos en Londres. No obstante, se espera que puedan reaparecer próximamente en Escocia. La pareja ha dejado claro que pasar tiempo con sus hijos se ha convertido en una de sus prioridades, sobre todo, a raíz de la enfermedad de la princesa.

Los reyes Carlos y Camila juntos en un acto. (Foto: Gtres)

La vuelta de la reina Camila

Los actos en Londres van a suponer la reaparición de la reina Camila después de sus comentadas vacaciones en Grecia. La esposa de Carlos III fue pillada por los fotógrafos a bordo de un espectacular yate propiedad de un multimillonario hace unos días. Una escapada que ha sido muy comentada por varios motivos. Por un lado, por los vínculos políticos del propietario del barco, que ponen sobre la mesa si es adecuado o no que los miembros de la realeza acepten regalos o detalles de personas relacionadas con la política. Por otro lado, en un momento de fuerte crisis económica, la reina no ha tenido reparos en marcharse fuera del Reino Unido en unas vacaciones de lujo, con los costes asociados que esto implica. Mientras tanto, el rey Carlos III se ha quedado en Escocia e incluso ha participado en algún compromiso oficial.