Paula Echevarría se pronuncia sobre el estilo de Leonor y Sofía: "Están en una edad muy complicada"

La Reina Letizia se ha consolidado como todo un referente en el mundo de la moda. Su estilo es considerado como una combinación perfecta de elegancia y funcionalidad, capaz de adaptarse a cualquier situación, tanto institucional como personal. Es por ello por lo que, como no podía ser de otra manera, la evolución de sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en cuanto a su forma de vestir, tampoco está pasando desapercibida en los últimos años, ya que están comenzando a crear su propia identidad a través de la ropa. Varios expertos y apasionados de la alta costura ya han sido preguntados al respecto, siendo Paula Echevarría, una de las últimas en pronunciarse.

Durante la Gala Starlite en Marbella, la actriz no tuvo problema en hablar sobre el estilo de la heredera al trono y su hermana. Aunque lo cierto es que lo hizo de una manera que no ha pasado desapercibida de cara a los medios. «Están en una edad muy complicada. Yo creo que hay una edad en la que tienes que encontrar tu propio estilo», comenzaba a decir. Continuaba destacando que consideraba que había edades en las que «no eres lo suficientemente mayor para ponerte ciertas cosas ni lo suficientemente pequeña como para ponerte otras», por lo que están en «tierra de nadie».

Paula Echevarría y Miguel Torres en la Gala Starlite de Marbella. (Foto: Gtres)

«Yo creo que Leonor y Sofía están en búsqueda de su propia identidad y de su propio estilo, como todas las chicas de esa edad», señalaba. Añadía que estaba convencida de que en su día a día, las dos hijas de Sus Majestades tendrían un estilo «muy personal y muy propio», aunque de cara a eventos «pues tenían la obligación de vestir de una manera un poco más comedida y acorde con el papel que desempeñan». «Yo creo que eso no es fácil», sentenciaba.

Paula Echevarría y Miguel Torres en la Gala Starlite de Marbella. (Foto: Gtres)

Echevarría hacía hincapié en que no es que no fuera capaz de definir su estilo, sino que creía que «cuando están en Mallorca, iban con un estilo muy mallorquín y cuando están en Madrid en un evento más institucional, pues vestían de una manera muy diferente». «Yo creo que están intentando encontrar su hueco […] Son muy jóvenes, no estamos hablando de su madre, que ya ha tenido unos años para encontrar el estilo que tiene. Creo que ellas están empezando, como quien dice», concluía. ¡Dale al play para verlo!