La hija de José Luis Gil da la última hora sobre la salud del actor: "Está tranquilo, en casa"

Hace tres años, concretamente el 4 de noviembre de 2021, el actor José Luis Gil protagonizó una triste noticia: tenía que retirarse de los escenarios. Sufrió un ictus que le apartó a un segundo plano, pero siempre ha contado con el apoyo de sus seres queridos, de hecho su hija ha ocupado un papel muy importante durante todo este tiempo. Se llama Irene Gil y gracias a ella sabemos cómo se encuentra el artista.

Irene Gil siempre ha huido de la notoriedad, pero no dudó en ayudar a su padre, por ese motivo lleva ejerciendo de portavoz de la familia desde 2021. En las últimas horas ha utilizado su cuenta de Instagram para pedir un favor: no quiere que nadie se haga eco de noticias falsas. Esa es la razón por la que transmite información de forma puntual. No es cierto que su progenitor haya empeorado. Es más, se encuentra bien y está en su casa, recuperándose junto a su mujer.

«Está tranquilo, en casa, súper bien atendido por mi madre, que además, tiene refuerzos. Sus hijos, sus sobrinas, sus nietos, amigos fieles que son un tesoro… vamos a verle e intentamos que esté lo más feliz posible», ha escrito en la citada red social. Ha pedido que nadie se haga eco de los bulos e informaciones que solo buscan hacer ruido.

Última foto de José. (Foto: irenegilmont)

José Luis Gil no se ha incorporado a La que se avecina desde que le dio el ictus, pero eso no quiere decir que su situación sea preocupante. Simplemente necesita descansar. «Os agradecemos hasta el infinito y más allá vuestro cariño y vuestra preocupación, siempre que ha sucedido algo importante lo hemos compartido, así que relax que todo sigue igual. Felicidad y salud para todos», escribe Irene en su comunicado.

Irene Gil se sincera: «Es muy desagradable»

Lo cierto es que Irene está realizando un tarea muy importante. No le gusta la popularidad y no quiere ser el centro de atención, pero se ha visto obligada a transmitir ciertas noticias para que la audiencia no entre en pánico. Este domingo ha publicado un texto para aclarar que todo está en orden y solicita respeto para su padre.

José Luis Gil, durante una campaña de promoción. (Foto: Gtres)

«Aquí seguimos, poniéndole una sonrisa al verano y mira que cuesta a veces…Os pido que por favor, no difundáis bulos, es muy desagradable que te estén dando el pésame a todas horas porque personas sin escrúpulos, que imagino que buscan seguidores o notoriedad, lanzan noticias falsas sin importarles el dolor que causan a sus amigos y familiares».

José Luis Gil interpretó a Juan Cuesta en Aquí no hay quien viva y después se metió en la piel de Enrique Pastor en La que se avecina, ambas series producidas por los hermanos Caballero, sobrinos de José Luis Moreno. Esto quiere decir que el artista lleva más de 20 años en la casa de millones de espectadores, por eso hay tanta gente que está pendiente de él.

José Luis Gil, un maestro para todos sus compañeros

José Luis Gil, en el teatro. (Foto: Gtres)

A pesar de que José Luis es muy famoso en la televisión, no podemos pasar por alto las obras teatrales que ha protagonizado. Su nombre ha sonado con fuerza encima de los mejores escenarios, por eso es una institución dentro de la industria de la interpretación.

Cristina Castaño, Loles León, Fernando Tejero y otros actores se sienten muy orgullosos de haber compartido escena con Gil. Todos están pendientes de él, aunque evitan pronunciarse en público sobre su persona para que no haya informaciones cruzadas. Por suerte, Irene siempre esta ahí para hacer las aclaraciones oportunas.