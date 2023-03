José Luis Gil, de 65 años, continúa en su lucha particular para recuperarse del ictus isquémico agudo hemisférico izquierdo que sufrió el 4 de noviembre de 2021. Desde entonces, su hija, Irene Gil se ha convertido en la portavoz oficial para revelar detalles sobre cómo está siendo su evolución de salud. En un primer momento, quiso agradecer a través de una misiva, difundida por Mediaset «la profesionalidad y la calidad humana desempeñada por el todo equipo de la clínica madrileña en su intervención e ingreso. Confían en que la rehabilitación, el tiempo y el acompañamiento ayuden a su pronta y total recuperación».

El actor, conocido por dedicarse toda una vida al séptimo arte y protagonizar sus míticos papeles de Juan Cuesta en Aquí no hay quien viva y de Enrique Pastor en La que se avecina, permaneció 22 días ingresado en el Hospital Nuestra Señora del Rosario de Madrid. Fue dado de alta un viernes 26 de noviembre y, aunque continúa su recuperación en su hogar también cuenta con la ayuda de los profesionales de la salud.

Irene Gil, que se ha convertido en la portavoz oficial de su padre en cuanto a su salud se refiere, muestra un perfil discreto y poco o nada es lo que se sabe de la primogénita del actor. De vez en cuando muestra algunas píldoras de su parcela privada en su perfil de Instagram, donde reúne ya más de 20 mil seguidores. Cifra que ha ido aumentando conforme han ido pasando los últimos meses. Por su publicaciones se puede saber que es familiar y que se ha convertido en uno de los grandes apoyos de su padre.

Tiene una hija, de la que en alguna ocasión ha hablado. Precisamente, fue el pasado 11 de febrero de este mismo año cuando reveló un episodio que vivió. «En 2006, cuando nació mi hija, la ingresaron unos días y yo tuve una depresión posparto tremenda.En 2012, me caí esquiando, me rompí la espina tibial, ligamento, un destrozo. Operación, escayolada 2 meses, 7 meses rehabilitando», comenzó diciendo en un escrito.

«Fueron dos momentos complicados, necesitaba ayuda y en ambos casos, me instalé en casa de mis padres. Ellos me cuidaron, a mí y a mi familia.

Ahora, son ellos los que necesitan apoyo y que les echen una mano. Aquí estamos, nos hemos venido a hacer lo que tantas veces ellos han hecho por nosotros. Y solo espero que pronto dejemos de ser necesarios aquí», añadió.

Irene, que tiene dos hermanos más (Daniel y Marta), también ha dejado claro que mantiene una excelente relación con algunos de los compañeros de trabajo de su padre. A finales de año, dio a conocer que Cristina Medina fue a visitar a su padre. «Esta persona vitamina vino a vernos ayer y, además de alegrarnos la tarde, consiguió que se animase a bajar a rehabilitación, a pesar de la lluvia. ¡Gracias!», agradeció la hija del actor.

El gran cambio de José Luis Gil

Hace tan solo un día, Irene Gil hacía lo propio y compartía una fotografía de su padre en su perfil de Instagram. Una imagen en la que se puede ver cómo ha evolucionado positivamente la imagen de José Luis Gil en esta carrera a fondo en la que se encuentra para volver a recuperar su rutina.

En la estampa aparece con su nieta paseando por las calles de la capital. Para esta ocasión, José Luis se decantaba por un pantalón vaquero azul marino, sudadera gris con capucha, chaleco verde y una gorra. Pero, lo que más llama de la imagen es el gesto de victoria que hace alzando el brazo. «Cada día un poco más lejos, cada día un poco mejor», ha escrito Irene Gil. Frase que ha acompañado con dos reveladores hashtag: «Suma y sigue» y «Hasta el infinito y más allá».

Sin duda, esto es una prueba más de que la recuperación de José Luis Gil cada vez está más cerca, algo que ha alegrado enormemente a los seguidores del intérprete, que no han dudado en comentar el mencionado post. «¡Qué bien! Va a salir de esto», «Grande de España. Volvamos a verlo o no en pantalla (eso lo decidirá él cuando pueda y se sienta listo), lo más importante es que esté bien y cada vez mejor. Me alegra mucho ver que es así», «¡Qué alegría! Todo el esfuerzo se ve recompensado», han sido solo algunos de los comentarios de los internautas.