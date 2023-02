Se cumplen dos semanas desde que la actriz Cristina Castaño (44) aprovechara su presencia en la alfombra roja de los Premios Feroz, celebrados en Zaragoza, para dar la última hora sobre el estado de salud de José Luis Gil (55), el que fuera su compañero en la serie La que se avecina. La gallega afirmó que «hay avances» y que tanto ella como los familiares del veterano actor, «están muy contentos de que haya mejoría» en la salud del intérprete.

Unas palabras que ratifica ahora su hija, Irene Gil. La joven ha compartido una imagen en su cuenta de Instagram en la que aparece con su padre, que esboza una ligera sonrisa, a quien no ha dudado en dedicar unas emotivas palabras. «En 2006, cuando nació mi hija, la ingresaron unos días y yo tuve una depresión posparto tremenda. En 2012, me caí esquiando, me rompí la espina tibial, ligamento, un destrozo. Operación, escayolada 2 meses, 7 meses rehabilitando. Fueron dos momentos complicados, necesitaba ayuda y en ambos casos, me instalé en casa de mis padres. Ellos me cuidaron a mí y a mi familia», comienza el texto.

«Ahora, son ellos los que necesitan mi apoyo y que les eche una mano. Aquí estamos, he venido a hacer lo que tantas veces ellos han hecho por nosotros. Y solo espero que pronto dejemos de ser necesarios aquí”, añade la joven. Junto a estas palabras, Irene Gil acompaña el texto con una fotografía donde posa junto a José Luis Gil. “Suma y sigue. No llueve eternamente», concluye Irene.

La última imagen del actor databa del pasado 9 de diciembre cuando, precisamente la hija menor de este, que mantiene un vínculo muy estrecho con los seguidores de su padre, que no dejan de mostrar interés por su evolución, compartió a través de la ya mencionada red social una instantánea junto a él y sus hermanos con motivo del 65 cumpleaños del mítico Enrique Pastor. «Graciasssss a todos!!! El año que viene más y mejor!!», expresó entonces.

José Luis Gil fue ingresado en la UCI del hospital Nuestra Señora del Rosario, en Madrid, el pasado 4 de noviembre de 2021 tras sufrir un ictus isquémico agudo hemisférico izquierdo. Allí, el actor permaneció más de veinte días. Concretamente hasta el 1 de diciembre de ese año cuando, Mediaset informó a través de un comunicado escrito por su familia, de que Gil se encontraba ya en su domicilio, inmerso en la pertinente rehabilitación tras el achaque de salud.

«La familia de José Luis Gil agradece la profesionalidad y la calidad humana desempeñada por el todo equipo de la clínica madrileña en su intervención e ingreso. Confían en que la rehabilitación, el tiempo y el acompañamiento ayuden a su pronta y total recuperación. Empieza un periodo clave, de trabajo y esfuerzo, en el que la tranquilidad, es muy importante. Para ello, quieren agradecer todas las muestras de cariño y afecto que están recibiendo, y solicitan a los medios de comunicación y a sus seguidores que sean respetuosos como siempre lo han sido», rezaba el texto.