José Luis Gil continúa inmerso en un proceso de recuperación lento después de que el 4 de noviembre sufriera un ictus isquémico que puso en jaque su vida. Si bien la última imagen del zaragozano daba un halo de esperanza a todos sus seguidores al verle muy recuperado, su vuelta al trabajo está todavía lejana. Durante este tiempo, su familia se está convirtiendo en el mejor sostén para él, especialmente sus tres hijos.

Una de ellas se ha convertido en la mejor portavoz de noticias en torno a su padre. A pocas semanas de que se cumpla un año de la dolencia que tanto afectó a su padre, Irene Gil ha querido compartir el tráiler de la película Supernova. Se trata de un film donde José Luis tuvo una participación importante ya que doblaba al español al premiado Stanley Tucci. La película se estrenó el 22 de octubre de 2021 y nadie se imaginaba que fuera a ser el último trabajo del actor antes de su infortunio.

Ha pasado un año y la hija de José Luis Gil reconoce que todavía no ha sido capaz de verla. No ha sacado la fuerza necesaria para escuchar la inconfundible voz de su padre. No obstante, ha querido recomendársela a sus seguidores: «Reconozco que no he sido capaz de verla, ahora, si queréis disfrutar de @jose_luis_gil_sanz, es muy recomendable. Y de Jordi Brau que siempre está tremendo. 🍿🛋🎬🙌», escribe.

Diez días antes de sufrir el infarto, José Luis Gil compartía un vídeo celebrando la representación de su última obra de teatro, Eduardo II, ojos de niebla, desde el teatro Ideal en Salamanca. Esta función y la película en la que ejerce el doblaje de Stanley Tucci fueron los últimos proyectos del maño antes del infarto cerebral.

El teatro y el doblaje eran los trabajos que José Luis simultaneaba con el rodaje de La que se avecina. La serie vuelve el próximo 18 de noviembre a Amazon Prime Video pero lo hará sin el intérprete de Enrique Pastor. No obstante, Alberto y Laura Caballero buscaron la manera de hacer que de algún modo estuviera presente. Y no es para menos puesto que se trata de uno de los personajes legendarios de la serie. Lo consiguieron simulando que su personaje se había marchado a Estados Unidos para ocuparse de su hijo Dylan, el que tuvo con Judit Béquer (Cristina Castaño). Esto ha recibido el agradecimiento por parte de la hija de José Luis: «Gracias @lauracaballero_ y @alber_caballero por encontrar la fórmula para que @jose_luis_gil_sanz esté en esta nueva temporada. Un detallazo que nos emociona 🫶», publicó en su Instagram.

A punto ha estado La que se avecina de no continuar y así lo ha asegurado Alberto Caballero: «Lo de José nos afectó muchísimo. José Luis Gil era el actor que había estado desde el primer capítulo de Aquí no hay quien viva, era el espíritu de la serie. Una vez estábamos en marcha, sucedió lo de su enfermedad y nos dio qué pensar. Hasta el punto que si hubiera sucedido antes de que hubiésemos decidido continuar con la serie, probablemente no la hubiésemos continuado», dijo a Vertele.