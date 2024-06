La hija de José Luis Gil publica una nueva foto del actor y zanja las últimas especulaciones

El actor José Luis Gil, conocido entre otras cosas por su papel protagonista en La que se avecina, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del fin de semana gracias a la nueva fotografía que ha publicado su hija Irene. El artista lleva casi tres años retirado del foco mediático, concretamente desde que sufrió un ictus a finales de 2021. Desde entonces se ha centrado en su recuperación y no ha vuelto a aparecer en la pequeña pantalla, lo que ha dado paso a muchas especulaciones.

El silencio que rodea a José Luis Gil ha hecho que Irene dé un paso adelante en situaciones puntuales. No es la primera vez que aclara cuál es la situación de su padre. Cuando ve que hay gente difundiendo rumores, la hija del intérprete utiliza sus redes sociales para emitir pequeños comunicados. Esta estrategia es muy positiva, pues tranquiliza a los fans de Gil, quienes añoran su presencia en televisión.

Este sábado 29 de junio, Irene Gil ha compartido una instantánea que demuestra cuál es el verdadero estado del actor. A pesar de no hacer apariciones públicas, se encuentra bien y continúa recuperándose al lado de sus seres queridos. «Parece que vuelven los rumores, aquí seguimos, vivo», sentencia el familiar de José Luis.

José Luis Gil, protegido por su familia

A sus 66 años, José Luis Gil ha demostrado ser uno de los actores más importantes de nuestro país. En las nuevas generaciones tiene mucho peso por su trabajo en series como La que se avecina o Aquí no hay quien viva, pero detrás de todo esto hay un profesional con una trayectoria apasionante. Gil ha brillado en los mejores teatros del mundo, por eso hay tantos artistas que han estado preocupados por él.

En una de sus declaraciones, Irene insinuó que de momento su padre no va a volver a los escenarios, pero esto no es ningún problema para él porque la familia le está dando mucho amor. El artista ha disfrutado este fin de semana de un acontecimiento especial: la graduación de su nieta, con la que ha posado en la foto que ya se ha hecho viral en Instagram.

«Orgulloso de su nieta. No me extraña, es una crack», escribe Irene haciendo referencia al éxito académico que ha logrado la joven antes de comenzar la temporada estival. «Contento por la tregua que nos está dando este verano. El calor no es lo suyo, es más bien de lluvias y tormentas. Feliz verano a todos», añade. Según cuenta, José Luis prefiere el frío, aunque no tendrá más remedio que adaptase.

La petición de Irene, hija del actor de La que se avecina

El discurso que ha llevado a cabo la hija de José Luis es el mismo que publicó el pasado mes de marzo, cuando se dio cuenta de que había gente haciéndose eco de rumores falsos. Pidió respeto y comprensión, pues la situación de su padre es muy concreta y ella no puede estar constantemente desmintiendo teorías.

«Aquí seguimos, sosteniendo su mano, toda la familia. Por favor, no difundáis noticias sin tener ninguna certeza, hacéis daño, mucho. Seguimos sin cambios, trabajando por estar cada día mejor. A todos los que os habéis preocupado, gracias. Es un honor saber lo mucho que le queréis y respetáis», escribió Irene.

La familia del actor prefiere llevar este asunto en la más estricta intimidad. Eso sí, Irene Gil es bastante generosa y sabe que hay gente que se preocupa por José Luis de verdad, por eso comparte ciertas cosas para que el público tenga información exacta.