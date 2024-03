La hija de José Luis Gil traslada la última hora sobre su salud: «Seguimos sin cambios»

Irene Gil llevaba una vida completamente discreta hasta que su padre tuvo el ictus. En ese momento tomó las riendas de la situación y ha dado información en varios momentos para tranquilizar a los fans del actor. En las últimas horas ha explicado que desafortunadamente todo está igual. No ha habido ningún avance. “Aquí seguimos, sosteniendo su mano, toda la familia. Seguimos sin cambios, trabajando por estar cada día mejor”, ha escrito en su cuenta de Instagram.

José Luis Gil sufrió un ictus el 4 de noviembre de 2022 y desde entonces permanece alejado de la esfera pública. Poco a poco va retomando la normalidad, de hecho hace unas semanas estuvo en el teatro visitando a un grupo de amigos. El problema es que todavía no se ha reincorporado al trabajo y esto ha despertado muchas teorías. Por eso su hija Irene, portavoz de la familia, ha dado un paso adelante para dar la última hora sobre la salud del artista.

Irene acumula 42.000 seguidores en la citada red social, así que sus palabras han tenido mucha repercusión. Era consciente de ello, por eso ha aprovechado para lanzar una petición. Ha solicitado que aquellas noticias que buscan el morbo lleguen a su fin, pues no son beneficiosas para el estado de su progenitor. “Por favor, no difundáis noticias sin tener ninguna certeza. Hacéis daño, mucho”.

La última imagen de José Luis Gil

Para actualizar la salud de José Luis Gil, su hija ha publicado una fotografía donde se puede apreciar un cambio físico en el actor. Desde que no sale en televisión, parece haber cogido algo de peso. Afortunadamente se encuentra acompañado de su familia. Está en buenas manos y cuenta con el respaldo de los mejores profesionales.

Ya han pasado dos años desde que el protagonista de La que se avecina sufrió un infarto celebral. Su entorno siempre ha sido transparente, de hecho fue Irene la que insinuó que su padre, de momento, no volverá a trabajar en la pequeña pantalla. “Estamos asumiendo todos que la vida no va a volver a ser la misma”, desveló en su última intervención.

José Luis Gil, en Madrid. / Gtres

Ha pasado un tiempo desde este momento, por eso había nuevos rumores encima de la mesa. Así que la portavoz ha optado por utilizar su Instagram para compartir una imagen reciente de su padre. Esta iniciativa no ha tardado en surtir efecto. La publicación ya cuenta con más de 19.000 ‘me gustas’ y se pueden leer comentarios como “mucho ánimo” o “fuerza, José Luis”.

Los famosos que han reaccionado a la publicación

Los seguidores de José Luis Gil no han sido los únicos que han reaccionado a esta fotografía. Algunos rostros conocidos como la actriz Cristina Castaño, que ha trabajado con él en La que se avecina, también han escrito comentarios. En concreto Cristina le ha puesto un conjunto de corazones rojos.

José Luis Gil, durante una presentación. / Gtres

Eva Isanta, otra de las artistas que trabaja para los hermanos Caballero, ha tecleado: “Un abrazo para toda la familia”. A estas palabras se han sumado Nacho Guerreros, Silvia Marsó y Malena Alteiro.

A pesar de que su hija ha reconocido que los médicos todavía no se plantean el regreso de José Luis Gil a la pequeña pantalla, Alberto y Laura Caballero están deseando trabajar con él. Los productores llegaron a decir que no habrían hecho más temporadas de La que se avecina si hubieran sabido que no podían contar con José Luis. De hecho le rinden homenaje en muchos capítulos.