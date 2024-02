José Luis Gil lleva alejado del foco mediático más de dos años. En noviembre de 2021, el mítico actor que interpretaba a Enrique Pastor en La que se avecina, sufrió un ictus isquémico agudo hemisférico izquierdo del que a día de hoy se sigue recuperando. Por este motivo su vida dio un giro de 180 grados y está inmerso en su recuperación. Para proteger su intimidad, la familia tomó la decisión de blindarlo, pero hay ocasiones en las que comparten alguna que otra píldora sobre los avances del actor. Sin ir más lejos, hace unas horas, su hija Irene, y portavoz principal sobre el estado de salud de su padre, ha compartido una fotografía de lo más especial de su progenitor.

José Luis Gil en una imagen de archivo / Gtres

La nueva imagen de José Luis Gil

A través de su cuenta de Instagram, Irene Gil ha publicado una imagen de su padre. En ella aparece el intérprete mostrando una leve sonrisa mientras está sentado en un sofá. En la estampa luce ropa cómoda y una gorra beige. Eso no es todo, porque este esperado post ha ido acompañado de un escrito. «¡Es un crack! ¡Y está guapo! ¡Hoy has conseguido un imposible, los 3 hermanos de acuerdo! ¡Días como hoy es mejor pasarlos unidos!», ha escrito Irene, muy emocionada.



Un blindaje llamativo

El pasado 9 de diciembre, José Luis Gil celebró una nueva al sol, sin embargo, a diferencia de otros años, esta vez no hubo felicitación pública por parte de sus allegados, algo que llamó especial atención. Sí que hubo en 2021. «Estos 64, son muy especiales, nos sentimos muy afortunados por soplar con él. Gracias a todos, vamos a mejorar a tope y el próximo va a ser de lujo», indicó Irene Gil. Un año después, la hoja de ruta fue similar. «¡Gracias a todos! El año que viene más y mejor», comentó en su perfil de Instagram el citado familiar.

Irene Gil se pronuncia en los medios

Dejando a un lado su habitual hermetismo, Irene Gil se pronunció a principios de año en la revista Pronto. Destacó que su padre «tiene movilidad, pero, claro, no es un hombre muy joven. Mi padre reconoce a todo el mundo. Si viene alguien a verle sabe quién es, se entera de todo, pero tiene problemas para comunicarse».

Por otro lado, señaló también que «muchos de sus compañeros de La que se avecina no le visitan. Y a José Luis le hace ilusión que vayan a verle, se pone muy contento, pero deben de estar muy ocupados. Es evidente que han sentido muchísimo lo del ictus y le llaman por teléfono porque lo quieren y lo respetan, pero… Todos sus compañeros lanzan mensajes llenos de optimismo, aunque la situación es complicada. Se han dicho cosas que no se ajustan a la realidad de José Luis, quizá porque los que hablan no saben, pero están deseando que supere esta etapa tan difícil. Todos quieren verle de nuevo en activo, aunque, hoy por hoy, eso parece imposible».

El actor recibirá nuevas visitas

Hace escasas horas, en la premiere de Machos Alfa, celebrada en Madrid, Miren Ibarguren se pronunció sobre José Luis Gil. «Le mando toda la fuerza del universo para que se recupere cuanto antes», expresó la actriz. No fue la única que se pronunció , porque Alberto y Laura Caballero, creadores de La que se avecina, revelaron que «la semana que viene iremos a visitar a José Luis Gil y si le vemos fantástico y fenomenal seguro que lo vamos a compartir». «José Luis Gil es nuestro referente y probablemente el actor que más admiramos por el historial y por el recorrido que tenemos juntos. Merece recuperarse del todo», añadieron sobre su compañero.