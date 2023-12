El pasado mes de noviembre se cumplieron dos años desde que José Luis Gil sufrió un ictus isquémico agudo hemisférico izquierdo. Motivo por el que se encuentra alejado del foco mediático inmerso en su recuperación. Desde entonces han sido poco los detalles que han trascendido de su estado de salud. Hasta ahora. Su hija Irene, encargada principal de revelar cómo se encuentra su padre ha concedido una entrevista en la que se ha abierto en canal.

José Luis Gil en una imagen de archivo/ Gtres

«No creo que mi padre pueda volver a la televisión. Fue un ictus muy fuerte, que le ha dejado secuelas graves. Nosotros lo llevamos como podemos. Hemos hablado con los neurólogos, con el centro de rehabilitación y, aunque nadie nos dice que no haya nada que hacer, tampoco apuntan a que la situación se arregle. Yo no lo veo, pero ojalá me equivoque y todo cambie a mejor en el futuro, aunque el paso del tiempo te hace perder las esperanzas», ha revelado a Pronto. Asimismo, Irene ha contado que José Luis «tiene movilidad, pero, claro, no es un hombre muy joven. Mi padre reconoce a todo el mundo. Si viene alguien a verle sabe quién es, se entera de todo, pero tiene problemas para comunicarse».

Último post de su hija Irene

El pasado 24 de octubre es la fecha en la que Irene Gil dio la última actualización sobre el estado de salud del conocido intérprete. «Me preguntáis por mi padre, os lo agradezco en el alma, sentir tanto cariño es un honor. Es duro tener que hablar en su nombre, me gustaría que él pudiese responder a vuestros mensajes. No es así. Han pasado 2 años y estamos asumiendo todos que la vida no va a volver a ser la misma.

Es un golpe tremendo y que cuesta encajar, estamos en ello. Luchamos por afrontar esta situación que es muy compleja y dolorosa. Gracias por vuestra prudencia y vuestro respeto», indicó.

Pablo Chiapella sobre José Luis Gil

Quien también ha hablado recientemente sobre José Luis Gil ha sido Pablo Chiapella, su compañero de reparto en La que se avecina. En el marco de los Premios Cinematográficos Forqué, que se celebraron este sábado, 16 de diciembre, en el Palacio Municipal de IFEMA de Madrid, Chiapella habló sobre el veterano actor, a quien tanto aprecia y admira.

Pablo Chiapella en los Premios Forqué / Gtres

«Tengo entendido que está bien de salud, o sea, él está bien, está fuerte y está enérgico, pero sigue teniendo el problemita este con el habla que le está costando un poquito más», comentó. «Hay que confiar que va a tirar para adelante y ojalá rápido porque le echo mucho de menos, no solo por el personaje que tenía que lo hacía brillante, sino como compañero que es un tío extraordinario que sabe de todo. Un tío muy grande», añadió.