Ana Botín imagina el futuro de la banca con OpenAI como aliado

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta muy presente en todos los ámbitos de la sociedad, en especial, en el entorno de empresarial, donde está promoviendo una profunda transformación. Son muchas las compañías que han incorporado la IA a su día a día, entre ellas, el Banco Santander, con Ana Botín a la cabeza. Tal como se ha confirmado, acaba de liderar una importante alianza con OpenAI, creador de ChatGPT, con el objetivo de transformar el banco en una entidad nativa en inteligencia artificial.

Después de que BBVA haya lanzado un asistente junto a la citada compañía, ahora Santander ha dado un paso más en este sentido. El acuerdo entre el banco y OpenAI se base en tres puntos fundamentales: la integración de la IA en todas las áreas de negocio, consolidar su presencia en las plataformas globales del grupo y construir un ecosistema de IA que incluye alianzas con OpenAI, Microsoft, Amazon y una red de startups especializadas. Además, de cara al cliente, Santander plantea que se amplíe el uso de agentes de IA en los próximos años.

Con esta alianza, el banco presidido por Ana Botín quiere redefinir el modelo de trabajo y elevar la productividad en un entorno y un marco en el que la tecnología está muy presente y es cada vez más relevante. Esta alianza con OpenAI responde a una necesidad cada vez más acuciante de la banca de optimizar los tiempos de trabajo y transformar la manera en la que se gestiona tanto el día a día con el cliente como otros aspectos. A este respecto, a partir de 2026 todos los nuevos empleados recibirán formación en inteligencia artificial como parte de su incorporación.

En este nuevo proceso, la estrategia tecnológica de Santander va a estar en manos de Juan Olazoila, que acaba de ser nombrado director de operaciones y tecnología del grupo en sustitución de Dirk Marzluf. Olazoila asumirá el cargo a partir del mes de septiembre.

En los últimos años, el banco presidido por Ana Botín ha hecho importantes inversiones en el marco de la tecnología, con varios proyectos de transformación como Gravity y Open Digital Services . Ahora el objetivo está puesto en reforzar la plataforma tecnológica y profundizar en la evolución del modelo operativo.

La figura de Ana Botín ha sido clave en todo el proceso de modernización del banco. Desde que asumió la presidencia en 2014, Botín ha puesto la digitalización en el centro de la estrategia del banco y ha promovido inversiones multimillonarias en tecnología porque, tal como ella misma ha dicho en alguna ocasión «la tecnología es parte integral del negocio». Ana Botín no ha modernizado solamente la idea del banco, sino que ha redefinido lo que significa ser una entidad financiera en la era digital.