El pasado 5 de agosto la Familia Real dio por finalizadas sus vacaciones oficiales en Mallorca y comenzó sus días de descanso privado. Unos días de relax de los que rara vez trascienden detalles y que se prolongan hasta finales de mes. En los últimos días se ha rumoreado con la posibilidad de que los Reyes y sus hijas hayan elegido Grecia para sus vacaciones privadas, pero es una información que no se ha confirmado ni se confirmará de manera oficial.

Se espera que de cara a la última semana de agosto o primera de septiembre comience a reactivarse la agenda. Este año la princesa Leonor se incorporará al Ejército del Aire y del Espacio en la academia de San Javier, para la última fase de su formación militar. En el caso de la infanta Sofía, se trasladará a Lisboa para empezar sus estudios universitarios en el Forward College. Los Reyes don Felipe y doña Letizia volverán a estar de nuevo solos en el Palacio de la Zarzuela, aunque ya están acostumbrados desde que sus hijas empezaron a estudiar solas.

Los Reyes Felipe y Letizia en una exposición en Mallorca. (Foto: Gtres)

Sin embargo, este septiembre será algo diferente porque en el equipo de Zarzuela también van a producirse una serie de cambios que se han ido anunciando a lo largo de los últimos meses. Cambios que afectan al departamento de comunicación y también a la secretaría de la Reina Letizia.

Las nuevas incorporaciones a Zarzuela

El pasado mes de junio la Casa de S.M. el Rey anunció que, tras poco más de un año en el cargo, María Ocaña dejaba su puesto al lado de la Reina Letizia. Ocaña había sido la sucesora de José Manuel Zuleta como jefa de la secretaría de S.M. la Reina. Su marcha sorprendió mucho debido a la buena sintonía que tenía con doña Letizia. Fuentes oficiales aseguraron que era por motivos personales sobrevenidos. Aunque estaba previsto que participara en un acto en Mallorca después de varias semanas de baja, finalmente no fue así.

Marta Carazo, periodista de RTVE y nueva mano derecha de Doña Letizia. (Foto: TVE)

Hace algunas semanas, Zarzuela confirmó que la periodista Marta Carazo sería quien sustituiría a Ocaña. La comunicadora se incorporará al equipo de la Reina Letizia a partir del mes de septiembre y será su mano derecha, la encargada de su agenda y sus actividades, así como las de la infanta Sofía en caso necesario.

No obstante, no va a ser el único rostro nuevo en la Casa del Rey. Antes de la marcha de la Familia Real a Mallorca se informó de que Rosa Lerchundi iba a ser la nueva responsable de comunicación. Lerchundi sustituye a Jordi Gutiérrez, que ha sido el encargado de esta tarea los últimos años y que se jubila. Rosa Lerchundi es la segunda mujer en ocupar este cargo, tras Asunción Valdés. Tendrá el gran reto de dar un nuevo aire a la comunicación institucional, más cercana y adaptada a los nuevos tiempos.

Rosa Lerchundi en un vídeo. (Foto: Mediaset)

La incorporación tanto de Marta Carazo como de Rosa Lerchundi forma parte de una estrategia de renovación impulsada por el jefe de la Casa de S.M. el Rey, Camilo Villarino. El máximo responsable de Zarzuela busca modernizar la imagen de la institución, con una mayor presencia femenina en cargos de responsabilidad. Además de Lerchundi y Carazo, también se han incorporado en el último año Mercedes Araújo y Carmen Castiella.