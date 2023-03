Todo lo que se sabe del estado de salud de José Luis Gil

Ha pasado más de un año desde que José Luis Gil, uno de los actores más queridos de La que se avecina sufriera un ictus que puso en peligro su vida. Fue el 4 de noviembre de 2021 cuando el de Zaragoza acudió al centro médico Hospital Nuestra Señora del Rosario, en la calle del Príncipe de Vergara de Madrid, víctima de un ictus isquémico agudo hemisférico izquierdo. Un revés de salud que hizo saltar todas las alarmas y por el que su hija Irene tuvo que mandar un comunicado oficial, difundido por Mediaset: «La familia agradece la profesionalidad y la calidad humana desempeñada por todo el equipo de la clínica madrileña en su intervención e ingreso. Confían en que la rehabilitación, el tiempo y el acompañamiento ayuden a su pronta y total recuperación».

Desde entonces, son pocos los detalles que han ido trascendiendo sobre su evolución. Cuatro meses después del susto, eran sus compañeras de reparto, Cristina Media y Cristina Castaño, quienes daban el último parte de su salud: «Está mejorando, lo que pasa que es un golpe muy duro y cuando estás tan susceptible pues… Es muy duro para él, para su familia. Es durísimo. Así que, muchísimo ánimo». Asimismo, no dudaron en comentar que estaba siendo muy arropado por su familia y que, poco a poco, iba saliendo del túnel.

En los meses de verano, poco se escuchó acerca del actor. Sí que se supo que compañeros de profesión como Loles León, Vanesa Romero o Jordi Sánchez le habían visitado, comunicando a la prensa que estaba mejorando favorablemente. Sin embargo, en agosto, la conocida como Nines Chacón en La que se avecina, hizo saltar todas las alarmas con sus palabras: «De José Luis no te puedo decir, no está bien pero su familia está con él». En noviembre se cumplió un año del ictus y el actor, siguió en la sombra.

Fue ya el pasado mes de diciembre cuando Cristina Medina volvió a pronunciarse sobre José Luis Gil, admitiendo estar deseando que saliese «del bache» y sin dudar en deshacerte en halagos con él: «Me he reído mucho con él y me llevo bien y le quiero mucho. Tengo muchas ganas de volver ahora que ya me encuentro fuerte, lo puedo ir a ver, porque hasta ahora no he podido». Además, este fue el mes en el que el actor se dejó ver más que de costumbre por las redes sociales. En concreto, reapareció en el universo 2.0 con motivo de su 65 cumpleaños. Así lo hizo saber su hija Irene, encargada de revelar cómo está siendo la evolución de su padre: «Graciasssss a todos!!! El año que viene más y mejor!! #sumaysigue».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Irene (@irenegilmont)

Un mes de lo más importante en el que la mejoría del intérprete de La que se avecina era más que notable. Tanto es así que, incluso, recibió el Premio Retake 2022 que tuvo que ser entregado por unos amigos en su domicilio, ya que, por entonces -y a día de hoy- continúa recuperándose en la intimidad de su hogar. Y este mes de febrero ha sido clave para conocer su último parte de salud. Ha sido su hija Irene quien ha compartido una fotografía donde se aprecia cómo el actor ya sale a la calle y, poco a poco, recupera su normalidad: «En 2006, cuando nació mi hija, la ingresaron unos días y yo tuve una depresión posparto tremenda. En 2012, me caí esquiando, me rompí la espina tibial, ligamento, un destrozo. Operación, escayolada 2 meses, 7 meses rehabilitando. Fueron dos momentos complicados, necesitaba ayuda y en ambos casos, me instalé en casa de mis padres. Ellos me cuidaron a mí y a mi familia. Ahora, son ellos los que necesitan mi apoyo y que les eche una mano. Aquí estamos, he venido a hacer lo que tantas veces ellos han hecho por nosotros. Y solo espero que pronto dejemos de ser necesarios aquí».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Irene (@irenegilmont)

Por ahora, estos son los pequeños detalles que se conocen acerca de la salud de José Luis Gil, que continúa en plena recuperación en una carrera a fondo junto a los suyos para poder volver a su rutina y ponerse de nuevo frente a las cámaras.