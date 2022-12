La positividad de Cristina Medina al mencionar los detalles de la evolución de José Luis Gil

Pese a haberse alejado del foco mediático para recuperarse plenamente del cáncer de mama que padece, Cristina Medina no ha dejado aparcado de todo el trabajo. Prueba de ello es la próxima obra de teatro en la que estará presente, Ay, Carmela, razón por la que ha protagonizado una esperadísima reaparición ene la que ha tenido oportunidad del hablar de su vuelta a los escenarios, de su enfermedad y de su relación con los compañeros de La que se avecina, entre los que está José Luis Gil.

Teniendo en cuenta que tanto ella como el actor que da vida a Enrique Pastor se alejaron de la famosa serie de Telecinco a la par, cabe destacar que han estado muy pendientes de sus respectivas evoluciones, esperando así sus seguidores que vuelvan a formar parte de la grabación en cuestión muy pronto. Prueba de ello son las palabras que ha dedicado la artista a su compañero en una entrevista para la agencia Gtres, en las cuales ha admitido “estar deseando de que salga del bache”, además de estar dispuesta a “ir a verlo” cuando lo crea oportuno. Además, también ha tenido oportunidad de hablar sobre cómo es José Luis Gil en las distancias cortas, deshaciéndose en halagos: “Me he reído mucho con él y me llevo bien y le quiero mucho. Tengo muchas ganas de volver ahora que ya me encuentro fuerte, lo puedo ir a ver, porque hasta ahora no he podido”, zanjaba, dejando entrever así que ella también ha vivido una situación muy complicada a raíz del diagnóstico de su enfermedad, el cual tuvo lugar el pasado mes de septiembre de 2021.

Por otro lado, y como no podía ser de otra manera, Cristina también ha hecho referencia al momento en el que se encuentra: “Yo estoy bastante bien (…) Siempre me siento con fuerzas y físicamente estoy muy bien. Es sorprendente y verdaderamente sorprendente. Estoy muy bien”, comenta, visiblemente contenta por la evolución que ha tenido. No obstante, aún tiene en su mente las complicadas situaciones que ha tenido que atravesar: “Cuando te lo diagnostican es un shock. Pero luego viene mucha tralla, no se entiende la sensación… Hay muchos momentos muy duros. Todavía estoy inmersa, está muy reciente y las heridas siguen estando emocionalmente (…) Siempre hay ganas de rendirse. Si no, no sería humana, sería extraterrestre”, confiesa, habiendo sufrido mucho con el cáncer como principal protagonista: “Incluso la comida sabe diferente. Ahora ya no, porque la comida es durante la quicio. Pero siempre quedan efectos secundarios que se van viendo, y algunos se quedan contigo para siempre, pero hay que asumirlo. No vuelves a ser la misma persona, ni física ni emocionalmente”, apuntaba, para después entrar en más detalles sobre la importancia de valorar el día a día: “Yo he dado siempre importancia sobre todo a lo que yo he querido hacer en cada momento y tomármelo de la mejor manera posible. Me considero una persona muy decidida, le dije a mi psicóloga que tenía que ser feliz y me sigo tomando las cosas como un valor añadido a lo que es estar vivo”.