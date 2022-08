Fue el pasado 4 de noviembre cuando el mundo de la televisión despertó con un gran susto. El actor José Luis Gil, conocido por su papel como Enrique Pastor en La que se avecina, sufrió un ictus isquémico agudo del que, a día de hoy, todavía se recupera. Un infarto cerebral que le tuvo 22 días ingresado en el hospital madrileño Nuestra Señora del Rosario y que le ha mantenido alejado de lo que más feliz le hace en la vida: su profesión. Un trabajo que le ha dado por el camino infinidad de amistades que, hoy en día, se mantienen al pie del cañón.

Su último proyecto de la mano de la exitosa serie de Telecinco le hizo conocer a Cristina Medina, con quien forjó una estrecha relación de amistad más allá de las cámaras. Ahora, la conocida como Nines Chacón en la ficción, ha sido la encargada de dar la última hora sobre su salud. En la premier de After, amor infinito, la actriz ha atendido a las cámaras de Gtres con total amabilidad para desvelar cómo se encuentra su compañero, que tiene en vilo a infinidad de seguidores y a gran parte de la industria de la interpretación. “De José Luis no te puedo decir, no está bien pero su familia está con él”, ha explicado a los medios de comunicación, sembrando así una preocupación mayor, pues las últimas noticias sobre el intérprete fueron que se estaba recuperando notablemente. Y es que, esta situación, ha hecho mella en la actriz, que ha querido lanzar un pequeño consejo a sus seguidores: “Hay que valorar que estamos vivos”.

Fue el pasado mes de agosto cuando se pudo saber del actor de la mano de Jordi Sánchez, que comentó que había podido verle y que estaba “mejor que hace tiempo, avanzando”. El intérprete también recalcó que su compañero “es un luchador, tiene muchos recursos y no se rinde”. Además, reconoció que sus amigos de profesión le echan mucho de menos y que le están esperando con los brazos abiertos en el rodaje. Ahora, luchando por salir adelante, el mundo entero espera su vuelta a la pequeña pantalla, aunque por el momento no se tiene constancia de cuándo podrá retomar su carrera.

En la entrevista que Cristina ha ofrecido a los medios, también ha contado cómo está llevando su recuperación del cáncer de mama que hace menos de un año anunció que padecía. “Me encuentro bastante bien, hace un año que empecé la quimioterapia, ha sido muy duro y difícil pero cada vez me encuentro mejor”, se ha sincerado, demostrando una vez más que su objetivo es sacar fuerzas de flaqueza para tirar hacia adelante. Asimismo, la actriz ha confesado haber camuflado un poco la enfermedad a sus padres, pues son personas mayores a las que no quiere que les afecte la salud de su hija. No obstante, en esta lucha, Nines en la ficción se ha sentido muy arropada por la gente que le rodea, aunque a veces, como ella misma ha relatado, le entra “la tiranía del enfermo”.

Fue ella misma quien hizo pública su enfermedad a través de las redes sociales: “Estoy luchando contra un cáncer de mama, todo tiene un buen pronóstico y no os vais a librar de mí tan fácilmente”. Durante todos estos meses sometiéndose a un tratamiento de radioterapia y quimioterapia, la actriz ha querido hacer partícipe a sus seguidores, que no han parado de mostrarle su apoyo y su cariño virtual. Ahora, a sus 50 años, Cristina se encuentra construyendo una versión nueva de sí misma, pues como ya señaló hace unos meses su “versión anterior” estaba “destruida”.