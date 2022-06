Si hay dos rostros emblemáticos dentro del reparto de La que se avecina, son los de Cristina Medina y José Luis Gil. Durante una entrevista, Carlota Boza ya desvelaba que ambos actores no estarían presentes en la próxima temporada de la serie dados sus respectivos problemas de salud. Algo que ha llenado de pena a sus seguidores, que esperan que se incorporen a la producción cuanto antes, lo que significaría que ella ha superado el cáncer que parece, y él se ha recuperado totalmente del ictus que sufrió recientemente.

En la última ocasión, ha sido la propia Cristina Medina quien ha reunido fuerza para acudir al estreno de la película Elvis, el cual ha aprovechado para confesar la existencia de su propia banda de rock & roll, además de hablar sobre sí misma y sobre sus compañeros en el éxito de Telecinco, entre los que está José Luis: “Estoy bastante mejor. La verdad es que me encuentro muy bien. Estoy animada, muy bien de ánimo. Físicamente también bastante recuperada. Bueno, queda un poquito, pero muy bien (…) Voy con mi pelito afro. Me tengo que estar poniendo las horquillas, porque parezco una señora de Valladolid”, admitía, quitando así hierro al asunto y a todo lo que tiene que ver sobre su estado de salud. Con respecto a su compañero, la actriz también se mostró muy positiva: “No te puedo decir detalles concretos. Sé que se está intentando recuperar del pelotazo que le ha tocado, que es muy gordo, y crucemos los dedos para que poco a poco vaya recuperando todas sus capacidades, pero es una cosa lenta”, sentenciaba. No obstante, cuenta con esperanza de volver a trabajar con él en un futuro cercano: “Eso sería maravilloso. El día que ocurra, que por fin nos podamos encontrar, será porque los dos estamos bien, que es verdaderamente lo importante. Trabajo, es trabajo, pero la salud, es que sin esa no vamos a ningún lado. Parezco una abuela, pero es que es verdad”, admitía, haciendo gala así de su característico humor para hacer una reflexión cargada de optimismo.

Con respecto a su presencia en el estreno de Elvis, Cristina confesó tener cierta relación: “Tenemos ganas de ver la película. Me gusta el rock & roll, yo tengo mi bandita, o sea que, si no me gusta el rock & roll, apaga y vámonos”, aseguraba, para después dar más detalles sobre cuáles son las funciones que lleva a cabo dentro del elenco musical: “Canto, compongo mi música… Yo escribo la letra”, finalizaba, dando a conocer así una faceta totalmente desconocida para sus fans.

Un varapalo inesperado

Durante el próximo mes de septiembre se cumplirá un año desde que Cristina Medina vivió una de las situaciones más esperadas y devastadoras de su vida. La actriz se descubría dos bultos en el pecho que posteriormente serían los primeros síntomas de un cáncer de mama contra el que a día de hoy sigue luchando. No obstante, estos tumores fueron detectados de forma precoz, siendo extirpados en el mismo mes en el que fueron vistos para así atajar la enfermedad cuanto antes.