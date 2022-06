‘La que se avecina’ comienza a grabarse con dos grandes bajas por salud y la duda de Paz Padilla

En un intento por continuar siendo líder de audiencia, La que se avecina ya se ha puesto manos a la obra a la hora de rodar su decimotercera temporada. Una serie de nuevos capítulos que prometen traer novedades al formato, entre las que está la ausencia de algunos de los pesos pesados de la producción.

Para desvelar algunos de los detalles que girarán en torno a esta nueva temporada, Nano Boza y Carlota Boza se han sentado en El taburete de La SER para despejar incógnitas: “Tenemos un edificio nuevo que es superchulo. Como edificio me parece más bonito, el otro era más simple y este está más adaptado a cada personaje (…) Con decir que algunos pisos tienen gotelé… Va con la personalidad”, decían, dejando entrever que los pisos están decorados en función de la personalidad de cada uno de sus inquilinos en la ficción.

Pero eso no es todo. Durante la animada entrevista, los hermanos también han hablado sobre la ausencia de dos de los personajes más destacados de La que se avecina. Estos no son otros que José Luis Gil y Cristina Medina. El actor sufrió un ictus y la intérprete anunció padecer cáncer de mama, y lo cierto es que ambos motivos habrían sido los detonantes para que se alejaran temporalmente del mundo televisivo, eso sí, sin cerrar la puerta a algún cameo esporádico: “No sé si acabarán saliendo como episódicos, creo que hay varios actores que entran para un episodio, me parece muy guay y muy interesante”, comentaba la hija de Maite Figueroa en la serie, dejando entrever, además, que estos huecos serán ocupados por otros grandes artistas, ya que también son bajas Vanesa Romero y Víctor Palmero.

Otra de las grandes preguntas que giran en torno a la nueva temporada de La que se avecina es la aparición de Paz Padilla. Todo apuntaba a que, tras su despido de Telecinco, la presentadora no volvería a formar parte de ninguno de los formatos de la cadena. Una idea que ha dado un giro de 180 grados a raíz de que la productora emitiera un comunicado en el que admitía haber retomado su vínculo laboral con la gaditana. Por el momento, no se sabe si la madre de Anna Ferrer volverá a formar parte del elenco de actores de la serie, pero lo que sí ha querido dejar claro Carlota Boza, es que ha sido una de sus mejores compañeras durante su trayectoria profesional: “Trabajar con Paz Padilla es genial. De las personas con las que más cómoda me he sentido en mi vida (…) Habían cambiado mucho los equipos técnicos y era un poco como entrar en una serie nueva, aunque estaban Amador y Maite y la misma directora y todo. Igual te sentías un poco más frío, pero Paz estaba todo el tiempo encima e hizo que fuera todo superfácil. A mí Paz me hizo sentir como en casa en todo momento”, sentenciaba, aclarando así que no son ciertas algunas acusaciones que han girado en torno a la humorista durante las últimas semanas.