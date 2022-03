Cristina Medina ha reaparecido en público para apoyar a su amiga y compañera Vanesa Romero en su último proyecto, la dirección del corto Un día de mierda, con el que la actriz da un paso más en su carrera y se ubica detrás de las cámaras. La intérprete se encuentra en medio de su tratamiento para el cáncer, pero intenta compatibilizarlo lo más posible con diferentes compromisos.

El pasado mes de septiembre, la artista confirmó que padecía cáncer de mama. Una noticia impactante, que conmocionó de manera especial a sus seguidores en redes sociales, que no han dudado en mandarle todo el apoyo. Fue precisamente en su perfil donde Medina reveló que se le había diagnosticado la enfermedad: “estoy luchando contra un cáncer de mama, todo tiene un buen pronóstico y no os vais a librar de mí tan fácilmente”, relató. Desde entonces, ha estado sometiéndose a diferentes tratamientos de radioterapia y quimioterapia, pero parece que su estado es bueno y la evolución muy positiva.

En unas declaraciones a la Agencia Gtres durante la presentación del nuevo proyecto de su compañera, Cristina Medina se ha mostrado muy optimista y no ha dudado en comentar cómo está siendo este proceso, así como su evolución: “voy tirando, lo que pasa es que esto son años. Ya te conviertes en una enferma”, ha declarado.

La actriz asegura que es difícil comprender a los que pasan por la enfermedad hasta que le ocurre a uno: “no puedes entenderlo hasta que no lo vives y no ves las injusticias que ocurren hasta que no estas en ellas y yo como digo, estoy en una situación privilegiada”, ha comentado.

Cristina Medina mantiene que, aunque lo ha pasado mal, tiene mucha energía. Una fuerza que la acompaña desde siempre, especialmente en los momentos más delicados: “no han podido con ella, pero ahora sí la mido mucho, porque he estado carente de ella”, ha explicado. Eso sí, se muestra feliz porque los tratamientos están dando resultado: “todo va bien, todas las revisiones están dando bien y el tratamiento va bien, aunque sea duro, pero todo va bien”, ha dicho.

En todo este proceso, para ella la música ha sido un factor esencial: “me apunté a la escuela de música antes de enterarme de esto y no he faltado ningún día, y quieras o no, me ha mantenido la cabeza activa”, ha recalcado la intérprete, que asegura que para ella ha sido más llevadero gracias a mantenerse activa.

Cristina no ha dudado en enviar un mensaje a todos los que están pasando por una situación similar a la suya, en el que ha insistido de la importancia que tiene vivir el día a día e ir superando baches poco a poco. La artista también se ha pronunciado sobre su compañero en La que se avecina, José Luis Gil, que sufrió recientemente un ictus, aunque apenas ha podido evitar emocionarse al hablar de él: “no puedo ni siquiera hablar. Es un golpe muy duro. Le pregunto a la familia y le mando mensajes de ánimo”, ha recalcado. También ha comentado la noticia del embarazo de Miren Ibarguren: “una alegría. Me alegro por ellos y que vaya todo bien”, ha reclacado.