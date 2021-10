Cristina Medina dejó preocupados a todos cuando el pasado mes de septiembre hizo público que padecía cáncer de mama. La intérprete de Nines Chacón en la popular serie La que se Avecina no ha podido faltar al estreno oficial de ‘A Chorus Line’. Alegre, animada y muy centrada en su faceta musical, ha querido conceder unos minutos a la prensa para sincerarse acerca de su manera de sobrellevar la enfermedad que le diagnosticaron hace tres meses.

Había muchas ganas de escuchar sus palabras y su discurso acabó convertido en una oda de humor y positividad. Cristina ha aclarado en qué punto se encuentra, así como el proceso que ha tenido que llevar a cabo para recuperarse y que no finalizará hasta el próximo mes de marzo. Pese a todo, se siente una privilegiada por la cantidad de amor y cariño que la están brindando sus familiares y amigos más cercanos.

Cristina Medina ha recurrido a todas aquellas ayudas que le ayuden a pelear contra el cáncer: «Estoy viva y coleando. Esto es un pelotazo, es día a día y lo estoy llevando bastante bien. Mi cuerpo se está portando muy bien, mi mente igual. También es verdad que estoy con biomedicina, con acupuntura y con todo lo que se me ocurre para que estos efectos secundarios de la quimioterapia no sean tan fuertes, entonces estoy más o menos bien dentro de todo el panorama», cuenta.

Reconoce que decidió hacerlo público porque «llevo desde julio con esta historia, pero decidí hacerlo público porque el día que se me empiece a caer el pelito será un palo fuerte». Fue consciente de ello de la manera más aleatoria posible: «Me lo detectaron hace tres meses porque cumplí 50 en abril, entonces entré en el protocolo de detección precoz de cáncer de mama y me hice una mamografía rutinaria, si no…»dice.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Cristina Medina (@lamedinaesoficial)

Su caso era especialmente complejo pero se actuó con celeridad: «Lo han pillado super a tiempo, tenía dos tumores, me los han quitado en julio, he empezado el tratamiento en septiembre y terminaré la quimio en diciembre y la radio en febrero o marzo».

Para esta complicada etapa, Nines en la ficción cuenta con el apoyo de su familia y de amigas. Algunas de ellas incluso han pasado por lo mismo. Es por eso que reconoce sentirse «muy mimada, muy cuidada y muy querida. Estoy fenomenal». Aún así, ha sido consciente de que «no se entiende nada hasta que no te toca porque es imposible», en referencia a quienes dan consejos sin saber lo que es el cáncer. No obstante, está convencida de que pronto esto solo será un bache superado: «Todo tiene muy buen pronóstico y no tiene pinta de que me vaya a tocar».