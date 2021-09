Cristina Medina, actriz que da vida a la carismática Nines en La que se avecina, ha anunciado vía redes sociales que padece cáncer. Lo ha hecho a través de un vídeo en el que detalla cómo se encuentra en estos momentos. “Hola a todos, quiero informaros de algo que es circunstancial en mi vida y es que estoy luchando contra un cáncer de mama”, ha comenzado diciendo mientras grababa el clip en el que se puede apreciar como está dando un paseo.

Afortunadamente, dicha dolencia “tiene muy buen pronóstico” y tal y como ha revelado la propia Medina “no os vais a librar de mí tan fácilmente”. “Lo que quiero, sobre todo, es aprovechar esta oportunidad para explicar un par de cosas que solo lo pueden entender los que lo están pasando y los que los acompañan. Tengo la fortuna de sentirme muy querida, pero no son suficientes las ayudas que da el Estado”, ha explicado.

«Son muchísimos los efectos secundarios que se padecen, no solamente la calvicie. El cuerpo, el insomnio, el vaivén emocional, esto es un carrusel, todo… Hay muchas cosas donde una se tiene que buscar la vida. Todo es lo mismo, dinero y dinero. Yo tengo la fortuna de tener unos ahorros y no padezco nada a la hora de, pero hay muchísima gente que estos recursos no los tiene. Entonces, no solo me gustaría que el Gobierno hiciera poco a poco acopio de esto porque hay muchas maneras de combatir esto que no se investigan”, ha indicado.

La actriz también ha querido lanzar un mensaje a todas aquellas personas que están acompañando a personas que padecen la enfermedad, y ha animado a que los ayuden económicamente. “Se pasa por muchísimas situaciones emocionales muy complicadas y muchas veces ya lo que te falta de remate es estar tieso de dinero y no poder permitirte un acupuntor que te baja los niveles de ansiedad…”, ha defendido. Además, “las cremas oncológicas, los turbantes y los gorros” conllevan un gran gasto. “No tengáis pudor en regalar un turbante. Entiendo que hay cosas que tienen una carga emocional muy fuerte, pero que no os dé pudor”, ha animado Cristina Medina.

“Un beso para todos. A toda la gente que está pasando por esto… qué os voy a decir que no sepáis ya… No es tan fácil que se pueda con nosotros. Ánimo, fuerza y, sobre todo, haced lo que os de la gana desde que os levantéis hasta que os acostéis y al que le guste bien y al que no…”, ha terminado diciendo.

Como era de esperar el post no ha parado de recibir numerosas muestras de cariño. Vanesa Romero no ha dudado en comentar con una serie de emoticonos de corazón, mandando así todo su ánimo a su amiga y compañera de serie. También, ha escrito unas palabras Nacho Guerreros. «Fuerza válida», ha dicho el actor que da vida a Coque en La que se avecina.