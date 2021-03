Buenas noticias para el actor Jordi Sánchez, Antonio Recio en ‘La que se avecina’. Después de un mes ingresado en le hospital tras contagiarse de coronavirus, ha abandonado la UCI y se encuentra recuperándose en planta. Así lo ha explicado su agencia de representación en redes sociales: «Estamos muy felices de anunciar que Jordi ha salido de la UCI y se encuentra fuera de peligro. Esperamos que en breve tenga el alta médica y pueda regresar a su casa para recuperarse junto a su familia», comienza diciendo la nota.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jordi Sanchez (@jordisanchez_actor)

Y termina con unas palabras de agradecimiento :»En su nombre y en el de su familia queremos agradecer todos los cuidados que está recibiendo por parte de los profesionales sanitarios y las muestras de cariño recibidas por parte de sus compañeros, productores, directores, amigos y seguidores, así como también el respeto que han mostrado los medios de comunicación durante todo este tiempo».

Desde que se conoció la noticia de su ingreso han sido numerosas las muestras de cariño de compañeros y seguidores que, a través de sus redes sociales, enviaban aliento y sus mejores deseos para la recuperación del intérprete catalán. La propia Nathalie Seseña, quien hace el papel de su mujer, Berta Escobar, en la serie que le ha dado la fama, informaba sobre la evolución de su amigo en su perfil de Instagram, dos semanas después de su ingreso en el hospital madrileño en el que se está recuperando.

Sin ir más lejos, el pasado sábado durante la gala de los Goya, el nombre de Jordi Sánchez salió a relucir gracias a la intervención de su compañero Carlos Areces. Nada más subir al escenario del malagueño Teatro del Soho para entregar el premio a Mejor Cortometraje de Ficción, Areces quiso «mandar un saludo muy fuerte y un gran abrazo de parte de todos a nuestro compañero». «Esperamos que te recuperes pronto porque queremos tenerte de vuelta», dijo antes de leer el nombre del ganador del premio.

Ingresado desde febrero

El pasado 6 de febrero, y a través de su perfil de Instagram, se notificó el ingreso del intérprete de 56 años, en un centro sanitario de la Comunidad de Madrid, del que no ha trascendido más detalles. «La familia de Jordi Sánchez ha hecho llegar un comunicado a los medios de comunicación con el que piden el máximo respeto y privacidad al actor, después de que haya sido hospitalizado por COVID-19. Jordi está evolucionando favorablemente y esperan poder informar muy pronto de su total recuperación», rezaba el post.

En el momento del comunicado, la noticia de su ingreso ya había trascendido y eso provocó la reacción de su director, Alberto Caballero que mostró con dureza su malestar por la filtración: «Me indigna el nulo respeto por la privacidad que existe en este país. Dicho lo cual, todo nuestro apoyo y energía para Jordi, que se va a poner bien porque no hay virus que se resista a un mayorista», escribía haciendo un guiño al persona que interpreta el catalán en la serie que Alberto dirige junto a su hermana Laura.

La directora de ‘La que se avecina’ también colgaba un mensaje al respecto: «Putovirus, ahora sí que te has pasado. Has ido a por una de las personas más bonitas de este planeta y solo te deseo una desaparición rápida y permanente, que sepas que él va a poder contigo. Tienes los días contados». El resto del elenco también se volcaba con su compañero y amigo en redes: Eva Isanta, Fernando Tejero, Pablo Chiapella o Vanesa Romero, han enviado sus mejores deseos a Jordi, que ahora tiene que lograr su completa recuperación para volver al trabajo, donde le esperan con los brazos abiertos.

A pesar de las escrupulosas medidas anti COVID que llevan a cabo las distintas empresas, entre ellas las productoras, ‘La que se avecina’ ya tenido a dos de sus actores de baja tras haberse contagiado de coronavirus. Primero fue Vanesa Romero, contagiada al inicio de la pandemia, y que sigue luchando contra las secuelas que le ha dejado el virus, como ella misma explicaba hace unos meses: «He estado muy fastidiada porque me dejó una debilidad muscular grande, un cansancio tremendo, me faltaba el aire. Menos mal que no tuve que ir al hospital». Aunque ya estaba recuperada en su momento, confesaba que aún seguía notando los estragos de la enfermedad: «Perdí el gusto y el olfato, luego lo recuperé, pero va y viene».