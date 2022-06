Pese a los muchos despidos que ha llevado a cabo Mediaset en los últimos meses, el viernes comenzaba con una noticia completamente inesperada: Paz Padilla retoma su contrato. Así lo ha desvelado la propia empresa de comunicación a través de un comunicado que no ha dejado indiferente a nadie, más aún teniendo en cuenta la manera en la que la presentadora dijo adiós a su puesto de trabajo.

El informe en cuestión desvela lo siguiente: “La presentadora y actriz volverá a trabajar para el grupo tras finalizar varios proyectos profesionales en curso”. Una explicación que no ha quedado ahí, y que después han querido extender más para que la audiencia pueda comprenderlo: “Mediaset España ha acordado con Paz Padilla retomar su relación contractual, exactamente en los mismos términos en los que estaba dicho contrato que le unía a la compañía. La incorporación de la actriz y presentadora no se producirá de manera inmediata, sino al finalizar una serie de compromisos profesionales adquiridos en estos últimos meses”, finalizaba el acuerdo, para posteriormente hacer un repaso de todos los espacios televisivos en los que la madre de Anna Ferrer ha estado presente en Telecinco: “Paz Padilla ha estado vinculada a Mediaset España en distintos formatos, desde Crónicas marcianas, pasando por Hola, hola hola, Got Talent, A simple vista, La que se avecina o Sálvame, programa este último en el que ha permanecido una larga etapa comprendida entre 2009 y 2022”.

Precisamente, en el espacio de las tardes de Telecinco fue donde Paz vivió los que se esperaba que fueran sus últimos momentos vinculada a la cadena de Fuencarral. Era el pasado día 20 de enero cuando la presentadora protagonizaba un cara a cara con Belén Esteban después de que esta última la llamara “irresponsable” por unas declaraciones en las que aseguraba que “las vacunas no sirven para nada”. Por muchos intentos reiterados de Padilla para recular en su testimonio y expresar su opinión, la conversación con su compañera se fue acalorando hasta el punto de que la de Cádiz decidió abandonar el plató en pleno directo, viéndose Kiko Hernández obligado a seguir el programa en virtud de maestro de ceremonias.

Unos días después, y pese a que todo el elenco de Sálvame intentaba evitar hablar públicamente sobre el tema, pudo saberse que Mediaset había optado por prescindir de Paz al considerar que había abandonado su puesto de trabajo. Algo que no gustó en absoluto a la gaditana, que interpuso una demanda contra la que fuera su empresa por despido improcedente, estando previsto que se celebrara el juicio entre ambas partes durante este mismo día en la capital. Por el momento, no se saben más detalles sobre este acuerdo entre ambas partes gracias al que se ha zanjado el proceso judicial que Paz emprendió. Desde LOOK, hemos intentado ponernos en contacto con la presentadora para saber algo más sobre lo sucedido, pero como era de esperar, su línea está totalmente ocupada, probablemente por parte de seres queridos dándole la enhorabuena por haber podido retomar su actividad televisiva.