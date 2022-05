Este último día de mayo se iba a celebrar el juicio entre Paz Padilla y Mediaset tras su fulminante despido. El pasado mes de enero, la actriz se encontraba presentando Sálvame y tras un fuerte encontronazo con Belén Esteban abandonó el plató en medio de la emisión, motivo por el que se produjo el cese de su contrato. Esta misma mañana iba a tener lugar en el Juzgado de lo Social número 47 de Madrid el proceso legal, pero ha habido un cambio de planes de última hora y será el próximo 10 de junio cuando se celebre.

La fundadora de No Ni Ná interpuso una demanda a “Mediaset, PubliEspaña y La Fábrica de la Tele”, por su despido, el cual fue comunicado el 21 de enero. Un día después del enfrentamiento con la de Paracuellos a consecuencia de un directo que hizo Paz con Anne Igartiburu y María del Monte en el que hablaban de las vacunas del coronavirus.

Esdiario ha adelantado que el juicio se ha aplazado en el último momento. «El despacho de la presentadora, cómica, actriz y escritora se ha enterado en las últimas horas de este nuevo giro radical de 180 grados en su batalla judicial contra el grupo televisivo», ha asegurado el periodista Jesús Manuel Ruiz. Tal y como ha indicado el comunicador, “el juicio previsto para este martes a primera hora del día ha sido pospuesto hasta nuevo señalamiento. La parte que ha solicitado la suspensión ha sido Mediaset, la parte demandada”.

El comunicado del despido de Paz Padilla

«Mediaset España decidió resolver el contrato vigente con Paz Padilla tras el incumplimiento de su obligación como presentadora, al haber abandonado el programa Sálvame una hora y media antes de su finalización el pasado 20 de enero», se pudo leer en el comunicado emitido por Mediaset.

Después de dejar la televisión, Paz se ha volcado en su entorno más cercano y en su gran apoyo, su hija, Anna Ferrer con quien está inmersa en la nueva colección de verano de la firma que crearon juntas, No Ni Ná.

El origen del enfrentamiento entre Paz Padilla y Belén Esteban

“Las vacunas no sirven para nada”, decía Paz Padilla en aquel directo restrasmitido a través de las redes sociales. Palabras que más tarde incendiaron a Belén Esteban, que no dudó en dar su opinión, ya que no entendía cómo su compañera había hecho esas declaraciones tras la pandemia que se ha vivido en todo el mundo. Padilla, aseguraba que no está en contra de las vacunas. “No tengo ninguna intención de tener una guerra”, comenzaba diciendo Belén visiblemente molesta. “Cuando pasó lo del vídeo, yo puse educadamente que había cosas innecesarias. Me llamaste y no te lo cogí porque no me apetecía hablar de eso. Lo que he dicho lo sigo pensando”, recalcaba Esteban. Por otro lado, Paz matizaba sus comentarios. “Yo dije que no servía para nada en el sentido de que puedes infectarte por la variante nueva. No me sabía bien el nombre, entre que soy disléxica y un despiste…”, decía la presentadora.

“Dije que la gente no se puede relajar por el pasaporte Covid, porque se puede infectar igualmente”, aseguraba la intérprete, dejando claro que sus palabras se sacaron de contexto. “Cogieron ese trozo, se puso en redes y se dijo que yo había dicho que no servían para nada”, insistía. “Las vacunas salvan vidas, ahí están los números”, comentaba, alegando que, en ningún caso era negacionista. La situación se puso más tensa cuando Belén explicaba que no la estaba creyendo. “Me da igual que no te lo creas. Yo no soy antivacunas. Pero sinceramente, creo que te has pasado. Decir que miento… Si quieres, vamos a un juzgado”, sentenciaba Paz muy molesta antes de abandonar su puesto de trabajo.