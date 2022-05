Paz Padilla, el mayor apoyo de Anna Ferrer en su nueva etapa

¡Ya están de gira! Paz Padilla y Anna Ferrer ya han puesto rumbo a uno de los proyectos profesionales que más ilusión les hace. Con la ropa de su firma No ni na dentro de una furgoneta, madre e hija han comenzado una nueva etapa con ilusión, en la que recorrerán la geografía española al más puro estilo mercadillo. Un proyecto con el que la televisiva se ha desvinculado por completo de Telecinco, haciendo realidad su sueño de tener una tienda ambulante. Además, su hija influencer ha comenzado así una nueva fase de su vida, tras anunciar que su historia de amor con Iván había llegado a su fin.

Estableciendo como primera parada Madrid, las Padilla se han asentado en el Mercado de Motores para dar a conocer su marca de ropa. Allí, tan amables como acostumbran a ser, han atendido con la mejor de sus sonrisas a los medios de comunicación, desvelando no solo cómo están viviendo esta experiencia, sino cómo está llevando la familia la ruptura de Anna con Iván.“Yo lo que quiero es que sea feliz, que esté tranquila. Yo le digo que la vida es muy larga, que la vida son muchas vidas y que tiene que estar feliz consigo misma. Lo que tenga que venir, vendrá”, ha confesado una Paz Padilla muy orgullosa de su hija.

Y es que, aunque ya se empezaron a oír rumores de una ruptura entre Anna e Iván días antes de que la propia influencer lo confirmara, la noticia sorprendió a todos sus seguidores, pues ambos se convirtieron en uno de los tándem más queridos en las redes sociales. “Se han querido mucho. Me ha pasado a mí con su padre. Yo siempre lo he amado con locura, lo único que puedo desearle es que sea feliz”, ha expresado la progenitora. Para ella, uno de los mejores consejos que ha podido dar a su hija es no tener rencor, ya que este es “como darle veneno a tu enemigo y esperar que haga efecto”. Un gran ejemplo de superación que ha querido inculcar todos sus valores a su progenitora: “Hay que dar gracias por haberos encontrado, haber compartido una etapa de vuestra vida con amor y que sean felices los dos”.

De igual forma, Anna Ferrer también se ha pronunciado al respecto, descartando por completo un posible amor de verano ahora que está soltera. “No voy a tener tiempo creo. Uno en cada puerto”, ha confesado entre risas. Pese a todo, sigue manteniendo una muy buena relación con su expareja y el amor y el cariño que se profesan tiene claro que no se va a marchitar. Eso sí, ve muy importante acudir a terapia si el cuerpo y la cabeza te lo pide, tal y como Iván ha comentado en sus redes sociales: “Yo siempre digo que es importante cuidarse a uno mismo, escucharse, dedicarse siempre. E ir a terapia me parece fundamental y hay que normalizarlo”. Y es que, la joven influencer no cierra nunca la puerta por completo, pues en cuanto a las segundas oportunidades ha opinado que “la vida ya dirá”.