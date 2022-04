Anna Padilla reaparece por primera vez en un evento tras su sonada ruptura

Han pasado 24 horas desde que Anna Padilla e Iván Martín confirmaran su ruptura. Lo hicieron a través de las redes sociales. Primero, la hija de Paz Padilla compartió un post en el que, aparecía abrazada al que hasta hace unas semanas era su pareja. “Parece loco que dos personas que se han hecho felices durante tanto tiempo, hoy tengan que separarse para serlo. Iván y yo hemos compartido tanto en estos tres años, que solo puedo darle las gracias por cada minuto, por cuidarme, apoyarme, por ser mi compañero en tantas aventuras, y estar siempre ahí en cada pequeño paso que he dado en mi vida”, comenzó diciendo en el escrito que no tardó en llenarse de numerosas muestras de cariño.

Ahora, la creadora de contenido ha reaparecido en un evento al que también han acudido otros rostros conocidos como Lourdes Montes o Ágatha Ruiz de la Prada, entre otros. Con mucha timidez, Anna se ha acercado a los medios de comunicación y, una vez más ha hecho gala de su sencillez y no ha dudado en explicar cómo se encuentra tras lo sucedido.

“Estoy un poco nerviosa, la verdad”, ha arrancado con una sonrisa. Ha confesado también que se ha pensado mucho en acudir a este acto porque además de haber estado todo el día trabajando está “saturada mentalmente”. “Quería venir y aprovechar la oportunidad para daros las gracias. He estado leyendo todo hoy y gracias por el respeto y el cariño con el que nos estáis tratando”, ha agradecido a la prensa.

Sobre cómo se encuentran tanto ella como Iván ha confesado que “bien”. “Estamos tranquilos porque estamos haciendo lo correcto porque creo que después de todo el cariño todo el amor y la relación tan real que hemos tenido, pues era lo que nos merecíamos”, ha continuado Anna Ferrer.

La fundadora de No Ni Ná ha recalcado que se siguen queriendo y que siempre estarán el uno para el otro, pero “bueno a veces hay que aprender a soltar y a seguir nuestros caminos”, ha explicado. «Lo que me apetece ahora es volcarme en mis amigos y en mi familia, en Cádiz, mi tierra, en el trabajo que tengo proyectos con la marca que me hacen mucha ilusión. Estamos preparando algo muy guay para verano que ya os contaremos. Y bueno, con los míos que me dan mucha fuerza y mucho amor», ha confesado. Sin embargo, Ferrer no ha preferido evitar la pregunta de si va a volver a vivir con su madre, porque es necesario recordar que, el pasado mes de septiembre se independizó junto a Iván en una casa del centro de Madrid.

Antes de marcharse a seguir disfrutando de la cita, Anna ha indicado que Paz solo quiere «que sea feliz, seamos felices». «Ella nos va a apoyar», ha terminado diciendo.