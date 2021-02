Anna padilla se sincera como nunca sobre su historia de amor

Cumplirá 24 años el próximo 23 de febrero y está muy enamorada, así lo ha expresado, sin tapujos y sin ningún problema, Anna Padilla, la hija ‘influencer’ de Paz Padilla que ha conseguido las simpatías de cerca de 700 mil seguidores a los que ha querido abrir sus sentimientos en Instagram. La joven, que es una auténtica ‘itgirl’, se ha sumado a las celebs que permiten a sus admiradores realizar una ronda de preguntas y les ofrecen las respuestas más sinceras.

El tema del amor ha centrado muchas de esas incógnitas y gracias a las palabras de Anna hemos podido saber que su novio Iván Martín, lo es todo para ella y que supo desde el principio que era el hombre de su vida: “Algo que me hizo saber que era ‘él’ es que nunca me preocupó o tuve miedo de que me hiciera ‘goshting’ (se fuera de repente sin dar explicaciones). Siempre estuve tranquila, cosa que no me había pasado antes con ningún otro chico. Y ahí entendí lo que era amor de verdad, el sano, el no sufrir temiendo que mañana me fuera a dejar… lo hizo muy fácil (y mil motivos más que me hacen querer pasar mi vida con él)».

Tras esta revelación que atañe a una relación que ya está consolidada, uno de los seguidores le plantea si recuerda el momento en que se dio cuenta de que estaba enamorada de él, a lo que respondió de manera natural que: «Primero fuimos amigos y no sabría explicarte cómo, pero hubo un momento en el que algo cambió y ambos lo sentimos… Va pasando el tiempo y vas sintiendo cada vez más por esa persona».

Lo suyo podría haber sido un noviazgo más, pero los dos, tal y como ella misma afirma, se han dado cuenta con el tiempo de que son almas gemelas y están hechos el uno para el otro: «Nos escribimos a la vez, nos llamamos a la vez, estoy dormida y de repente me despierto y me esta llamando», aseguraba con una sonrisa que denota esa complicidad que tiene con su pareja.

Esta declaración de amor de Anna Padilla ha estado precedida por una similar que realizó Iván hace algún tiempo, afirmando, como la hija de la presentadora de ‘Sálvame’, que es sumamente feliz teniéndola a su lado: «¿Qué puedo decir? Pues simplemente… GRACIAS. Mil gracias por haber aparecido en mi vida, de la forma menos esperada, y de luchar por conseguir que sea la mejor versión de mí mismo», unas palabras que emocionaron a la ‘influencer’ y le dieron aún más seguridad en su bonita historia de amor. Una relación con la que está encantada la madre de Anna, que se lleva de maravilla con el novio de su hija. No es raro verles a ambos en sus perfiles de las redes sociales haciendo bromas y buscando constantemente situaciones o chistes con los que divertirse y entretener a sus admiradores.

Fue en mayo de 2019 cuando la pareja comenzó a salir y prácticamente no se han separado desde entonces. El joven reside en la casa de su suegra y con Paz y Anna disfruta de un día a día de lo más ameno, haciendo viajes por el mundo juntos, o pasando las vacaciones en Zahara de los Atunes, en Cádiz, aunque estos desplazamientos eran cuando la pandemia de coronavirus los permitía.

Otro de los momentos en los que Anna Padilla ha sentido a Iván a su lado y al de su madre fue cuando murió Antonio Vidal, el marido de Paz, por una grave enfermedad, quedando la presentadora sumida en una enorme tristeza. Gracias a su hija y a Iván, que no se separó de su novia y apoyó en todo momento a la también actriz y humorista, las dos fueron saliendo de ese doloroso bache contando con su atención, por eso Anna quiso que todo el mundo supiera como se lo agradecía: «Gracias por haber estado al pie del cañón desde el minuto cero. Has sido mi mayor apoyo, mi motor y mi vía de escape. Nunca podré agradecerte todo lo que has hecho por nosotras, no sé que habría hecho sin ti. Te quiero», dijo esta joven que tiene miles de fans que copián su estilo, sus gustos y su manera de ser.