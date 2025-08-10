Sofía Suescun emite un importante comunicado sobre su relación actual con Kiko Jiménez

Hace poco más de un año, estalló un revuelo que tiene tantos seguidores como detractores. Maite Galdeano, madre de la influencer Sofía Suescun, anunció en sus redes sociales que su hija le había echado de casa y aseguró que el culpable era Kiko Jiménez. Al cabo de unos días, Cristian Suescun se posicionó al lado de su hermana y aseguró que Kiko era «un hermano» para él. No obstante, ahora todo ha dado un giro de 180 grados y Cristian asegura que su cuñado es un impostor. Después de esto, Sofía ha dicho basta y ha emitido un comunicado que aclara en qué punto se encuentra su relación sentimental.

La creadora de contenido ha estado un tiempo en silencio. Según han contado en Telecinco, su estado de ánimo no era bueno, se sentía traicionada por toda su familia y no sabía cómo comportarse, pero ya ha levantado cabeza y quiere que todo el mundo sepa lo que siente por Kiko Jiménez.

Kiko Jiménez en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

«Mi amor, en medio de todo lo que está pasando, quiero que sepas que si hay algo que me mantiene en pie, eres tú. Eres mi calma, mi impulso y mi abrazo seguro cuando todo fuera se tambalea», empieza diciendo en un comunicado que arroja luz a todo lo que está pasando. «Quiero darte las gracias por estar siempre ahí conmigo, en las buenas y en las peores, sin soltarme nunca de la mano. Gracias por defenderme con el corazón, por protegerme incluso antes de protegerte a ti, y por poner mi bienestar por encima de todo».

Sofía Suescun valora a Kiko Jiménez

El nombre de Kiko Jiménez está en boca de todos. Cristian Suescun le ha acusado de aprovecharse de sus parejas e incluso ha asegurado que tiene una deuda con Gloria Camila. Sin embargo, nada de esto ha condicionado a Sofía Suescun, quien sigue apostando por él. Es más, considera que cualquier otra persona en su situación se hubiese rendido y valora profundamente que siga luchando con tanto tesón.

Sofía Suescun y Kiko Jiménez. (Foto:Gtres)

«Sé que cualquier otra persona habría tirado la toalla ante tanto machaque, pero tú eres fuerte, mucho más de lo que imagina la gente. Puedes con todo y contra todos y esa fuerza tuya me da seguridad y esperanza cada día», comenta la modelo en sus redes sociales. No obstante, también entiende que su novio es una persona corriente, tiene corazón y también corre el riesgo de romperse en cualquier momento.

Sofía, en el mensaje que ha lanzado este fin de semana, le dice a su novio: «Sé que esa fortaleza también esconde un corazón que siente y sufre, al igual que tu maravillosa familia, a la que admiro y que, sinceramente, ojalá tener yo en otra vida». Con estas palabras queda claro que Suescun no sólo cuenta con el apoyo de su novio, también disfruta del respaldo de su suegra y del resto del clan Jiménez.

La promesa de Sofía Suescun

Sofía Suescun en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La ganadora de Supervivientes ha prometido que nunca se olvidará del trato que está recibiendo por parte de Kiko Jiménez. Insiste en que siempre encuentra un hombro en el que refugiarse y, en estos momentos, eso es lo único que le importa.

«En nosotros no existe la rivalidad, sólo el deseo de vernos crecer. Me emociona cómo te alegras de mis logros como si fueran tuyos, cómo celebras mis pasos adelante con la misma ilusión que si los hubieras dado tú. Esa generosidad tuya es uno de los tesoros más grandes de mi vida. Lo nuestro se mide en respeto, en confianza y en amor del bueno. Y ese, por suerte, no nos lo puede quitar nadie», aclara. De esta forma, confirma que siguen juntos, formando un equipo perfecto.