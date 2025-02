Sofía Suescun se encuentra atravesando un complicado momento. Cuando parecía que su vida volvía a estabilizarse después del polémico enfrentamiento que protagonizó con su madre, Maite Galdeano, en los platós de televisión, la influencer ha tenido que hacer frente a diferentes baches personales. El primero, y tal vez el más doloroso para ella, la inesperada muerte de Indio, uno de sus gatos. El pasado 16 de febrero, la ex concursante de Supervivientes narró en la red el trágico suceso que finalmente terminó con la vida de su mascota.

«Acabamos de salir urgentemente de casa porque Indio, mi gato, respira fatal. Pinta mal, pero yo es que me pongo siempre en lo peor. Ha podido ser un golpe o un atropello», comenzaba a contar. Tras estas palabras, la joven publicaba un video en el que se apreciaba el malestar del animal y, horas más tarde, regresaba al universo 2.0 para confirmar la peor de las noticias. «Indio ha muerto a las 23:15 horas. Los que me seguís de siempre conocéis nuestra historia de amor desde que le rescaté con varios días de vida en una tubería, hace ya más de 4 años. Es el más pequeño de todos mis gatos, el más travieso e independiente desde que empecé a vivir en el campo […] No podía asumirlo, menos mal que Kiko ha estado conmigo. Estaba en shock. No os imagináis qué duro ha sido. No termino de creérmelo. Estoy rota», expresaba.

Comunicado Sofía Suescun en la red. (Foto: Instagram)

Por si esto no fuera poco, días antes del fallecimiento de Indio, Sofía también contó a sus seguidores que sufría una «infección extrema» en el dedo pulgar de su mano derecha que le estaba causando grandes molestias. «¿Algún tip para no perder el dedo? Me duele muchísimo. Es más, esta noche lo he pasado mal. Tengo una contractura desde ayer que me ha dejado rígida y el dolor de espalda me ha despertado, además del dolor de dedo», comentaba, manifestando su preocupación por su estado de salud.

Sofía Suecun muestra la infección que tiene en el dedo. (Foto: Instagram)

La última decisión de Maite Galdeano

Por otro lado, el programa Fiesta informó de que Maite Galdeano había vendido su piso de La Manga para adquirir posteriormente un terreno ubicado en la misma urbanización en la que reside su hija Sofía. «Me lo temía. Podía ser que no se lo hubiera comprado y hubiera recapacitado sobre el hecho de comprar un terreno al lado del de su hija. Pienso más en Sofía porque no quiero imaginar el suplicio… Le ha pedido espacio. Es una faena porque perturba nuestra paz y tranquilidad», expresaba Kiko, en riguroso directo, desde el plató del programa señalado.

Sofía Suescun, Kiko Jiménez y Maite Galdeano, en un plató de televisión. (Foto: Gtres)

El colaborador añadía que, si fuera necesario, tomarían la decisión de poner la casa en venta o en alquiler para irse a vivir a otra zona, ya que consideraba que todo el mundo tenía derecho a «vivir sin que le molestaran». Por ahora, Sofía no se ha pronunciado al respecto, pero sumado a lo mencionado anteriormente, la mudanza de su madre será un problema más al que tendrá que enfrentarse en los próximos meses.