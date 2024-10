El conflicto de Sofía Suescun y Kiko Jiménez con la madre de la ex concursante de Supervivientes, Maite Galdeano, ha llegado a límites insospechados. Prueba de ello es que la pareja estaría punto de tomar una importante decisión por miedo a la propia Maite: la de abandonar su domicilio a las afueras de Madrid y mudarse a otro lugar en la capital. «Me dicen que podrían mudarse ya porque no aguantan la situación. Me dicen que tienen miedo y que no quieren que Maite sepan dónde viven», ha asegurado Giovanna González, la colaboradora de Vamos a ver, al programa de Telecinco.

«La pareja está muy agobiada por el acoso que están sufriendo y me dicen que son constantes las amenazas. El entorno de la pareja lo tachan incluso de despropósito porque ya está empezando a afectar a la salud de Sofía. Ellos solo quieren que Maite haga su vida y que todo se resuelva judicialmente para poder vivir tranquilos. Tanto Kiko como Sofía calificarían lo que están pasando como un sinvivir», ha contado Giovanna.

Sofía Suescun en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Sofía Suescun, cabe destacar en este sentido, compartió en sus stories de Instagram, hace escasos días, una fotografía donde aparecía tumbada en la camilla de un hospital, pero sin especificar el motivo. La imagen sorprendió a sus más de un millones de seguidores e hizo saltar todas las alarmas sobre el difícil momento que está atravesado. «Le dio una subida de tensión. Se encontraba bastante mal, acudió al médico y estuvo una hora allí ingresada porque no la dejaban irse porque tenía la tensión altísima», aclaró unas horas después Kiko Jiménez.

El ingreso de Sofía Suescun, sea como fuere, hizo que se aplazara el juico que Kiko Jimenez y Maite Galdeano tienen pendiente por este asunto, según Giovanna. «El pasado día 17 era el juicio de Kiko contra Maite y se tuvo que aplazar por el ingreso en el hospital de Sofía. Este fin de semana se repite y, os cuento algo más: el abogado de Maite se puso en contacto con Sofía, algo que no debería haber hecho, para chantajearla diciéndole que le haga caso a su madre porque las consecuencias pueden ser fatales», ha señalado la periodista.

Maite Galdeano, Sofía Suecun y Kiko Jiménez en televisión. (Foto: Gtres)

El conflicto entre Maite Galdeano, Sofía Suescun y Kiko Jiménez tendría su origen en un momento en que la relación entre Sofía y Kiko comenzó a resentirse de más debido a la intervención y control excesivo de Maite. Ella expresó su preocupación por la influencia de Kiko en su hija y en varias ocasiones intentó separar a la pareja. Esto incluyó mensajes fuertes hacia el ex colaborador de Sálvame, donde le pedía mantenerse fuera de su vida y de su domicilio, especialmente durante la ausencia de Sofía en el programa Supervivientes All Stars. Cuando Sofía regresó a España desde Honduras, Kiko le contó cómo Maite lo había tratado en su ausencia, lo que llevó a que Sofía tomara partido a favor de su pareja, culminando en un distanciamiento con su madre.