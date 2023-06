Angustioso. Así puede definir Sofía Suescun sus últimas horas. La considerada como ‘reina de los realitis’, después de ganar Gran Hermano y Supervivientes, ha hecho un importante y desesperado llamamiento a través de las redes sociales para ayudar a su madre. La influencer se encontraba en Valencia celebrando el cumpleaños de su pareja, Kiko Jiménez hasta que saltó la voz de alarma porque Maite Galdeano padece cáncer, polictemia vera, el cual se traduce en que su médula ósea produce exceso de glóbulos rojos, lo que provoca que la sangre se espese y exista elevado riesgo de coagulación.

«No me puedo creer lo que está pasando. Nos estamos volviendo de urgencia a Madrid por algo muy grave. Ahora mismo mi prioridad es llegar a casa cuanto antes», comenzaba diciendo Suescun, explicando a sus seguidores que su madre la llamó muy agobiada: «Se encontraba mal y apenas le quedaba medicación, ha ido a varias farmacias en busca de ella y en ninguna la tienen. Hablamos de un tratamiento que de no tomarlo puede sufrir un trombo, un ictus e, incluso, producirse la muerte debido al cáncer que padece».

«Estoy en todo momento en contacto con ella por teléfono porque estoy muy preocupada y no sé qué puedo encontrarme cuando llegue. De camino, Kiko está llamando a muchas farmacias de Madrid, incluso al propio laboratorio y estamos alucinando. Es vital, no hay alternativas, necesitamos Hydrea, como sea. Por favor, ¡quien pueda ayudarme que me diga!», continuaba explicando.

«Le quedan seis cápsulas y son dos por día, por lo que tendría para tres días. Me estáis escribiendo en masa muchos con que no la encontráis en ninguna parte y otros me dais puntos concretos donde todavía queda stock, pero si no se suministra a farmacias desde el 14 de mayo como habéis escuchado en la llamada…», apostillaba.

Afortunadamente, Maite está bien y se ha podido hacer con dicho medicamento: «¡Mi madre está bien chicos! Le ha dado ansiedad cuando le han dicho que han parado el suministro de la medicación, pero es que imaginaros con la preocupación que me ha llamado por la mañana y yo en Valencia imaginándome lo peor. Ha sido un día complicado, pero al menos estoy un poco más tranquila».

«De verdad que os lo agradezco muchísimo, pero insisto en la gravedad del problema, sobre todo con otros medicamentos, personas y casos complicados. Ojalá esto sea puntual y todo vuelva a la normalidad lo antes posible», agradecía Sofía Suescun. Una vez solucionado este problema, que tanta angustia causó en la televisiva, ha compartido otros stories con un armamento entero repleto de la medicación que tiene que tomar su madre. «Todas estas más unas cuantas más son las que me estáis enviando a casa. No tenemos palabras de agradecimiento. Ojalá este problema termine rápido, sobre todo para las personas que tienen en falta su medicación. Mi madre ya está tranquila, pero sigue preocupada por el parón porque es indefinido», ha finalizado Sofía Suescun.