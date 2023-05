Sofía Suescun ha vivido unas horas de angustia. A través de su perfil de Instagram, donde reúne más de un millón de seguidores, la hija de Maite Galdeano ha dado a conocer el incidente que ha tenido con su mascota, un rotweiller llamado Marco. «Chicos, perdonadme por la preocupación, pero la mía ahora mismo es más grande. Anoche tuve un pequeño percance con Marco (sin querer) y me hizo una brecha bastante profunda en la cara (solo por rozarme con el diente)», ha dicho en un primer momento antes de entrar en más detalles sobre lo sucedido.

Tras dar a conocer esto, Sofía ha publicado otro clip, que apenas dura unos segundos, en el que se puede ver a la protagonista de esta historia con cara de dolor mientras su pareja, Kiko Jiménez le cura la herida y le pone una tirita. «Necesito remediar como sea la pedazo de marca que se me va a quedar», ha indicado la televisiva, visiblemente preocupada por la cicatriz que le puede quedar después. Sin embargo, la ganadora de Gran Hermano 16 no se quedó tranquila por lo que se acercó a su centro ambulatorio más cercano para que le revisaran la brecha los profesionales de la salud.

«He ido al ambulatorio y no lo ven motivo para coser y ni siquiera curarlo, así que he ido a la farmacia a comprar cristalmina y unas tiritas de sutura cutánea adhesivas que me ha recomendado una amiga médica para que se aproximen más los extremos y quede la menor marca posible. Esta vez pienso cuidármelo mucho, sobre todo con el sol», ha comentado Suescun, ya más tranquila al saber el diagnóstico de los doctores que le atendieron.

Y así ha hecho Sofía Suescun, que poco después ha seguido compartiendo historias en la mencionada red social en la que aparece luciendo una gorra con el fin de minimizar la cicatriz que le ha provocado este pequeño revés con su mascota, a quien adora. Afortunadamente, todo ha quedado en un susto y la creadora de contenido continúa con su rutina, aunque ha decidido no hacer deporte, al menos por ahora. «Me encantaría hacer una hora de bici y sudar a tope, pero me da cosa por si afecta a la herida», ha explicado desde una de las estancias de su casa.

La colaboradora de televisión se dio a conocer en 2015 cuando formó parte de Gran Hermano 16, reality que ganó. Dos años después se adentró en la aventura de Supervivientes, edición que también ganó, convirtiéndose así en la ‘reina de los realities’. Ahora, se encuentra alejada de la televisión y focalizada en sus diversas campañas publicitarias. Además, realiza viajes con otros influencers con el fin de seguir promocionando ciertas marcas, algo que forma parte de su trabajo y de su día a día.