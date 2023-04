La primera vez que Sofía Suescun (26) apareció en televisión fue con motivo de la decimosexta edición de Gran Hermano. Tenía 19 años y se encontraba estudiando el segundo curso de Psicología. Recién aterrizada a Guadalix de la Sierra, la pamplonesa llegó a la casa más famosa de nuestro país del brazo de su madre , Maite Galdeano (53), y apuntando maneras a ser una de las concursantes que más diera de que hablar en el concurso.

Y dicho y hecho. Sofía fue la ganadora de la edición y la concursante más joven en hacerse con el premio final, hasta la fecha, del famoso reality show. Su paso por el programa estuvo marcado por su affaire con Suso Álvarez (30), relación que no fue más allá de la experiencia. Pero sea como fuere, lo cierto es que a diferencia de muchos otros concursantes, la trayectoria profesional de Sofía desde su salida de Gran Hermano y hasta varios años después, fue ligada a la pequeña pantalla.

Con el título de campeona del concurso de telerrealidad, le comenzaron a llover ofertas en la principal cadena de Mediaset España, primero como tronista y posterior asesora del amor en Mujeres y hombres y viceversa, y después como colaboradora en programas como Sálvame o Sábado Deluxe. No contenta con ello, la navarra fue seleccionada para participar en Supervivientes 2018, donde volvió a ganarse los votos del público, siendo la vencedora de la edición. Lo que la coronó como Reina de los realities.

Pero aún quedaban más. En enero de 2019, Suescun entró a concursar en el que seria su tercer reality televisivo: Gran Hermano Dúo, donde coincidió con otros rostros conocidos como Kiko Rivera (39) o María Jesús Ruiz (40). Después, continuó colaborando como asesora del amor en el programa que por entonces conducía Emma García (49) y en Gran Hermano VIP 7, defendiendo a su actual pareja, Kiko Jiménez (30); así como en Ya es mediodía. En 2020, la tertuliana fichó como una de las protagonistas del reality Solo/Sola en MitelePlus y, en 2021, participó en Ven a cenar conmigo: Gourmet edición junto a Terelu Campos (57), Yurena y Gianmarco Onestini (26).

Pero la estela de Sofía Suescun en la cadena propiedad de MFE-MediaForEurope,​ filial de Fininvest, se apagó de un día para otro. La de Pamplona pasó de ocupar infinidad de minutos en pantalla a no ser ni siquiera nombrada en ninguno de los formatos de la cadena. De hecho, su última aparición en Mediaset data de mayo de 2021. ¿Por qué?

Según el portal digital Bluper, el despido fulminante de Sofía Suescún en Mediaset se debió al rechazo por parte de la navarra de incorporarse a la agencia de representación de influencers Like U Management, propiedad del grupo de comunicación de Fuencarral. Sofía prefirió en su lugar formar parte de Inmanagement Agency, la agencia de talentos dirigida por Aida Doménech, Dulceida. «De repente, no fui más a los programas y me centré en las redes sociales. La vida son etapas. Yo ya he vivido muchísimo en Telecinco. Los voy a tener en el corazón, pero hay que saber cerrar etapas, transformarse y evolucionar. Me lo he pasado muy bien. He dado mucho y me han dado mucho, pero quiero algo más», desveló ella misma recientemente en una declaraciones para la revista Lecturas.

En este sentido, Sofía se ha desarrollado en los último años como influencer. Sólo en Instagram, la ex colaboradora de Telecinco, congrega a más de un millón de seguidores. Su popularidad en este campo le permite seguir participando en eventos sociales como los Premios Ídolo, que reconocen a partir de los votos de un jurado de profesionales, la labor de los creadores de contenido digital u otros más dispares, como el estreno el pasado 3 de marzo de la nueva serie de Atresmedia que protagoniza Nacho Vidal (49).