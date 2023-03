Del ‘desnudo’ de Goicoechea a la ‘calva’ de Tamara Gorro: lo mejor de los Premios Ídolo 2023

Podría decirse que este jueves, 9 de marzo, ha tenido lugar una de las citas más deseadas del año para todos los creadores de contenido. Y es que, a lo largo de esta misma tarde, el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid se ha vestido de gala para acoger los Premios Ídolo, una velada que reúne a los rostros más conocidos del universo 2.0, los cuales han sido premiados en diversas categorías acordes a las publicaciones que hacen en redes sociales como Instagram, entre muchas otras.

Como no podía ser de otra manera, en torno a las 17:15 horas de la tarde muchos influencers han desfilado por la alfombra roja propia de la cita. Un photocall en el que un sinfín de famosos han hecho alarde de sus mejores largas para una ocasión tan especial, aprovechando además para saludar a los medios de comunicación y dejarse fotografiar con sus mejores sonrisas.

Una de las primeras asistentes ha sido Andrea Garte. Al ser la gerente de MyAgleet, la joven ha conseguido hacerse un hueco en el mundo de las redes sociales, motivo por el que es una de las nominadas al premio Ídolo Revelación. De esta manera, la influencer se ha enfundado en un minivestido naranja con cola, mientras que otra de sus compañeras de profesión también nominada, Alicia Revilla, ha optado por un vestido satinado en color verde lima con abertura lateral y plumas.

Más tarde, Anita Matamoros también se ha dejado ver con un diseño asimétrico en color rosa pastel que ha combinado con guantes y unas medias con detalle de liga. Un vestido al más puro estilo princesa que ha competido muy de cerca con el elegido por Nagore Robles, que se decantaba por un traje en tela crepé con palabra de honor y falda a diferentes alturas en color fucsia combinado con un maxi collar que dejaba ver a la perfección gracias a su recogido con el trendy clean look.

Pero no todo iban a ser vestidos, y los trajes de dos piezas también han jugado un papel clave en esta alfombra roja. Muchas han sido las féminas que han querido dejar atrás los diseños convencionales para decantarse por algunos con un toque más masculino e igual de sofisticado. Este ha sido el caso de Ana Moya, que ha seguido las tendencias vigentes muy de cerca al apostar por un look de brilli brilli con el azul noche como principal protagonista y una blazer con balaclava incluida, uno de los complementos más sonados de los últimos meses y que también ha escogido Mar Lucas en un outfit de lo más atrevido y repleto de transparencias.

Si hay algo que ha sonado con fuerza en esta segunda edición de los Premios Ídolo no han sido los looks ni los nominados, sino las grandes ausencias. Tan solo unas horas antes de dar pistoletazo de salida a la gala, influencers de la talla de Teresa Bass, Rocío Osorno o Raquel Reitx se caían de la lista de asistentes a la velada, causando así una gran expectación sobre cuál será el problema que les ha llevado a tomar tan drástica decisión.

Los famosos, más cercanos que nunca

Muchos de los famosos que han posado en la alfombra roja no han querido dejar pasar la oportunidad de hablar con la prensa sobre algunas cuestiones de su vida. Este es el caso de Anita Matamoros, que ha querido tender puentes con su padre a la hora de desearle «toda la suerte del mundo» en su futuro enlace con Marta López, al cual probablemente la influencer no acuda al no gozar de una muy buena relación con el colaborador de Sálvame.

Quien también ha tomado la palabra ha sido Pelayo Díaz, que ha hablado sobre cómo está él y sobre cómo está su amiga íntima Hiba Abouk después de la acusación a su marido por abuso sexual a una joven hace tan solo unos días: «Es una de mis mejores amigas, es súper fuerte y me tiene en las buenas y en las malas», contaba el asesor de imagen, sin dar más detalles sobre la actriz que pudieran malinterpretarse.

Otra de las grandes protagonistas ha sido Jessica Goicoechea. Hace tan solo unas horas salía a la luz un tráiler de una entrevista frente a Luc Loren en la que hablaba sobre el maltrato que sufrió a manos de uno de sus ex hace tres años, razón por la que en esta ocasión también ha hablado con los reporteros sobre el tema con total naturalidad y enterrando una parte de su pasado que prefiere dejar en el olvido.

Tamara Gorro ha querido hacer uso de sus redes sociales para explicar el motivo de su atrevido look sin pelo. Y es que, la creadora de contenido ha querido llevar a cabo un llamamiento para la investigación del cáncer con su aparición en los Premios Ídolo, desvelando el mensaje tras su outfit en su cuenta de Instagram.

