Hiba Abouk no se ha pronunciado después de que hace unos días el nombre de su todavía marido saltara a los medios por un presunto caso de violación. Achraf Hakimi, que en la actualidad forma parte del equipo francés PSG ha sido formalmente acusado por la presunta violación de una joven. En medio de esta polémica, la actriz española ha preferido guardar silencio y no se ha pronunciado ni de manera directa ni tampoco en las redes sociales.

Por ahora, lo único que se sabe es que Hiba Abouk permanece en Dubái junto a sus dos hijos y no se sabe cuáles serán sus próximos pasos. Es más, a pesar de que algunas fuentes han asegurado que la pareja ya estaba en trámites de separación antes de que se conociera esta noticia, lo cierto es que ninguna de las partes ha hecho declaraciones al respecto.

Algunas fuentes han asegurado que la que fuera protagonista de El Príncipe está destrozada por toda esta situación, y que incluso habría borrado todas las fotos de su perfil en redes sociales en las que aparece con el padre de sus dos hijos. Por su parte, una fuente cercana al futbolista mantiene que a Hakimi se le ha engañado y se le ha tendido una trampa.

Tampoco se ha pronunciado nadie del entorno de la pareja, que permanece hermético sobre este asunto. De hecho, este mismo lunes, uno de los mejores amigos de la actriz española, Pelayo Díaz, llegaba a Madrid y era preguntado por este tema. Muy sonriente, el influencer no dudaba en atender a las cámaras de la Agencia Gtres, aunque prefería no hacer declaraciones sobre la actriz.

Con una sonrisa, pero sin entrar en detalles, Pelayo evitaba contestar a las preguntas de la reportera: «No te puedo comentar nada, lo siento», ha dicho. No obstante, ha declarado que sí está en contacto con la actriz. «Yo hablo siempre con ella», ha recalcado.

Muy amable con la reportera, Pelayo Díaz ha explicado que él podía responder a preguntas sobre él, pero no sobre terceras personas: «Yo te puedo contestar lo que necesites de mí, pero yo no hablo por los demás, entiéndeme. Discúlpame», ha dicho. El influencer no ha tenido reparos en comentar cuáles son sus próximos proyectos y qué planes tiene para las semanas que vienen.

«Es que acabo de llegar de 20 horas de vuelo. Muy contento, con un montón de cosas. Esta semana entrego un premio, los Premios Ídolo, cositas. La semana que viene hacemos una fiesta en Dolce& Gabbana, muchas cosas», ha dicho antes de marcharse. Por el momento solo queda esperar a ver cómo evoluciona la situación y a que los protagonistas confirmen más detalles.