Carmen Borrego cuenta la verdad de por qué no estará en ‘Supervivientes All Stars’

Las Campos vuelven a estar en el punto de mira, sobre todo a raíz de la reciente pillada que le hacía Carmen Borrego a su hermana Terelu, a la que captaba completamente al natural mientras disfrutaban de un día de playa en Málaga. Instantáneas que no dudaba en compartir con el programa Fiesta, donde ambas colaboran, y que daba pie a un acalorado debate respecto al uso de filtros. «Estás estupenda», piropeaba a su hermana.

«Me da coraje que mujeres que son tremendas se pongan filtros», sentenciaba Borrego, lo que muchos han entendido como una crítica a su hermana, quien recurría al Photoshop en la reciente portada que protagonizaba para la revista Lecturas. Un nuevo enfrentamiento dentro del clan, que se ha sumado a la posible participación de Borrego en la próxima edición de Supervivientes All Stars. Algo que ella ha desmentido por completo.

Carmen Borrego en Madrid. (Foto: Gtres)

La televisiva ha explicado el principal motivo por el que no participaría en el formato y es que ahora mismo necesita estar tranquila. Además, considera que a esta versión del reality en el que se presentan algunas de las grandes estrellas que han pasado por el exitoso formato de Telecinco, «va gente buenísima». Por tanto, ella no siente que pueda encajar, ya que tampoco le gustaría quedar como «la más torpe del All Stars».

⭐ ¡Su eco aún resuena en los Cayos Cochinos! ⭐ 🏝️ Conoce a los concursantes que regresan a Honduras en la segunda edición de #SVAllStars 🔥 ¡Dentro hilo! 🧵⬇️ https://t.co/Lge0YP71OE pic.twitter.com/rj9K4VNodA — Supervivientes (@Supervivientes) July 25, 2025

Recientemente, también resonaba con fuerza la posibilidad de que la hermana de Carmen, Terelu Campos, fuese presentadora del formato. Sin embargo, parece que finalmente serán Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda y Laura Madrueño los que se pongan al frente, según venían haciendo hasta el momento. De lo que no cabe duda, es de que el reality de supervivencia se ha convertido en uno de los más exitosos de la cadena, alcanzando su mejor dato de share con un 21,7% de share y 1.474.000 de espectadores durante su última edición. Datos, que tan solo fueron superados por el fenómeno de La isla de las tentaciones.

Carmen Borrego, en ‘Supervivientes’. (Foto: Telecinco)

Las Campos, sumidas en una guerra silenciosa

Una vez más, justo cuando las aguas parecían volver a su cause, el clan de las Campos se ha visto envuelto en otra polémica. Y es que mientras que Carmen y Terelu mantienen una relación repleta de idas y venidas, también sus hijos podrían haberse distanciado. De hecho, muchos están pendientes del ansiado reencuentro entre José María Almoguera y Alejandra Rubio. Algo ante lo que Borrego comentaba que podría producirse «cuando menos se hable del tema».

De hecho, la televisiva ha insistido en que su hijo ha protegido mucho a Alejandra «porque es su primo mayor». Y aprovechaba también para mediar entre ambos jóvenes. «José no quiere verte para venderlo. No me gusta que no te fíes de él, porque él no haría eso jamás», se dirigía directamente a su sobrina. «Nunca ha expuesto a su hijo y menos aún va a exponer al hijo de su prima», alegaba al respecto. Una guerra silenciosa, que salpica a todos los miembros y que no parece que vaya a tener final.