Terelu Campos se va de España tras su último encontronazo con Carmen Borrego

Tras la entrevista de Carmen Borrego en ¡De viernes!, en la que se ha tratado su última exclusiva en la revista Lecturas, Terelu Campos ha puesto tierra de por medio por motivos que todo apunta a que son profesionales. Este sábado 12 de julio, la colaboradora se ha trasladado a mediodía hasta el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para coger un vuelo con un destino desconocido y que por el momento no ha trascendido y tampoco ella misma ha confesado ante los micrófonos de la agencia Gtres.

Este viaje llega inmediatamente a continuación de que en el plató de Telecinco, las hermanas protagonizaran un rifirrafe que ha dejado patente las diferentes formas de afrontar las situaciones, que separan sus posturas. Motivadas, a todas luces, por las rencillas que estos últimos días han salido a relucir entre sus hijos, a los que ambas defienden respectivamente.

Terelu Campos en el aeropuerto. (Foto: Gtres)

El desencadenante del roce en plató

«A Alejandra le sobramos todos». Este ha sido el titular de la discordia. La última guerra familiar se ha desencadenado a raíz de la reciente exclusiva concedida por Carmen Borrego. En ella se han hablado de diversos temas, pero el eje central ha sido Alejandra Rubio y cómo es la relación entre tía y sobrina. Después de este lanzamiento, el pasado miércoles 9 de julio, la descendiente menor de María Teresa Campos se ha sentado en ¡De viernes!, formato en el que colabora su hermana mayor, Terelu Campos. A lo largo de la entrevista, se han desgranado las declaraciones de la exclusiva y, en un momento dado, Terelu ha parado los pies a Carmen y ha salido en defensa de su única hija. «Le pediría a Alejandra que deje de recordar ese instante, que lo único que me produce es mucha pena», ha verbalizado Carmen en referencia al conflicto con su vástago, José María Almoguera.

Carmen Borrego y Terelu Campos en ‘¡De viernes!’. (Foto: Gtres)

Unas afirmaciones que Terelu no tardó en replicar. «Alejandra habla del problema del pasado porque de alguna manera se trata en la revista», ha sentenciado. «Ninguno de los que estamos aquí vamos a cambiar la forma de pensar de mi hija. Si le parece dolorosísimo y no lo comparte, pasarán 200 años y seguirá opinando exactamente lo mismo», ha explicado. Unas palabras que han tenido una respuesta inmediata por parte de la invitada al set. «No le estoy pidiendo que cambie su manera de pensar, quiero que pare de recordarlo», ha suplicado. No sin antes recapitular que su sobrina ya ha hecho alusiones a esos acontecimientos tensos entre Almoguera y Borrego en el pasado, sin tener relación con esta nueva aparición en los kioskos. «Lo ha hecho incluso estando yo delante», ha rememorado dolida.

Dejando aparte diferencias, Terelu Campos ha aprovechado este programa para dejar claro que, pase lo que pase, va a estar al lado de su hermana, Carmen Borrego. «Siempre he estado y siempre estaré», ha aclarado. Tras este suceso, la colaboradora ha negado por completo las afirmaciones acerca de una nueva guerra en el clan Campos pero las noticias no han dejado de sucederse. Tanto es así que el programa Fiesta capitaneado por Emma García los fines de semana, se ha hecho eco del enfrentamiento televisado.