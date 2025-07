PRIMICIA | Primeras vacaciones de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia con su bebé y Mar Flores

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia empezaron su relación a principios de 2024. Muchos no apostaron por ellos, pero el tiempo ha demostrado que disfrutan de un noviazgo estable. Tanto es así que tienen un hijo en común y hacen muchos planes juntos. Según la información a la que ha tenido acceso LOOK, los enamorados han puesto rumbo a Ibiza para disfrutar de unas vacaciones. No estarán solos, de hecho, les acompañará Mar Flores, madre del actor.

Alejandra Rubio y su hijo, siguiendo los datos a los que ha tenido acceso este portal, llegaron al aeropuerto de la isla, donde les estaba esperando Mar Flores. Por su parte, Carlo Costanzia ha llegado en ferri porque ha decidido viajar con su vehículo para llevar a su perro y poder moverse por Ibiza con una mayor libertad. Pasarán unos días en el domicilio de Mar, quien aterrizó en la isla hace un tiempo. Tienen previsto disfrutar de la casa una temporada, de hecho se han dejado ver en un supermercado de la zona realizando una compra.

Las imágenes que ha recibido este medio demuestran que Alejandra y su novio contarán con la ayuda de la niñera que han contratado para cuidar de su hijo. Llegaron a Ibiza ayer, 10 de julio, y se desconoce hasta cuándo estarán allí, pero tendrán oportunidad de aprovechar el tiempo al máximo porque estarán bien rodeados. Por un lado tendrán la ayuda de Mar y por el otro de la persona que se ocupa del pequeño Carlo.

Alejandra Rubio y Mar Flores, muy unidas

Cuando salió a la luz la relación de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, surgió una duda: ¿Cómo se lo iba a tomar Terelu Campos? Esta última es íntima amiga de Nuria González, quien a su vez ha tenido ciertos roces con Mar Flores, por eso la modelo ha estado en el punto de mira de las Campos durante una temporada. Sin embargo, tanto Terelu como Mar han sabido aparcar sus diferencias por el bien familiar.

El paso del tiempo ha demostrado que Alejandra tiene muy buena relación con su suegra. Es decir, no se ha dejado influenciar por los conflictos que esta ha mantenido con su familia. Es más, Rubio tiene muchas cosas en común con Flores, pues ambas son bastante discretas e intentan no protagonizar titulares que estén relacionados con su esfera privada.

La hija de Terelu Campos se ha integrado a la perfección en su familia política. Tanto es así que hace unos días viajó a la cárcel de Turín para poder felicitar a su cuñado Pietro, quien está cumpliendo condena. Esta decisión generó mucha polémica, pero Alejandra cuenta con el respaldo de su entorno. Uno de los que ha dado la cara por ella es su suegro, Carlo Costanzia di Costigliole.

*Noticia en ampliación