Mar Flores rompe su silencio tras el desplante público que le ha hecho Carlo Costanzia

Mar Flores ha dado una lección de elegancia a todos aquellos que se están interesando por su situación familiar. De un tiempo a esta parte se ha especulado mucho con el tipo de relación que mantiene con su hijo Carlo, pero la modelo no está dispuesta a originar ninguna polémica. Estaba previsto que el actor acudiera a la Mercedes Benz Fashion Week para apoyar a su madre durante su debut como diseñadora. Sin embargo, en el último momento dio marcha atrás y decidió no presentarse.

Fuentes cercanas aseguran que Mar Flores se quedó sin palabras cuando descubrió que Carlo Costanzia no iba a asistir al evento. Le excusó diciendo que el tráfico en Madrid estaba muy mal, pero lo cierto es que el joven no apareció por allí en ningún momento. La modelo ha roto su silencio y ha resuelto este entramado de forma magistral. Públicamente no le ha dado importancia y de esta forma ha zanjado el posible conflicto.

Montaje de Carlo Costanzia y Mar Flores. (Foto: Gtres)

«Bueno, la vida es así», ha declarado cuando le han preguntado por cómo se siente por no poder compartir con su hijo el éxito que está teniendo su colección de ropa. Hay que recordar que ha llegado a un acuerdo comercial con la firma Malne y ha creado una línea llamada De rerum natura que está inspirada en la moda de los años 90.

Las palabras de Mar Flores

Mar Flores ha dado un giro de 180 grados a la historia. Es plenamente consciente de que sus primeras palabras tras el desplante de Carlo Costanzia iban a tener mucha repercusión. Ese es el motivo por el que le ha restado importancia al asunto. Sabe que su hijo está atravesando una etapa muy concreta y no ha querido darle más problemas.

Carlo se ha adentrado en la familia Campos, uno de los clanes más mediáticos de nuestro país. Está esperando un bebé junto a Alejandra Rubio y el foco está puesto sobre él desde hace mucho tiempo, por eso Mar no ha echado más leña al fuego.

Mar Flores en la Semana de la Moda de Madrid. (Foto: Gtres)

La socialité se ha limitado a recalcar que está feliz por los resultados que ha tenido su colaboración con Malne. Después de varias décadas triunfando en las pasarelas, ha dado un paso más y ha decido crear sus propias piezas. Según ha declarado delante de los micrófonos de la agencia Gtres, la reacción del público ha sido bastante positiva.

«La verdad que bien, muy contenta. Hoy ha sido un día de recibir felicitaciones. Mi Instagram está que se dispara de gente que me ha felicitado y no me lo esperaba. Ha sido más de lo que yo me esperaba, así que estoy muy contenta. Vamos a correr y vamos a poner los vestidos a la venta», ha comentado al respecto durante el desfile de Michael Costello.

Mar Flores protege a Carlo Costanzia

Carlo Costanzia durante sus vacaciones. (Foto: Gtres)

No es la primera vez que Mar Flores apaga un fuego relacionado con Carlo Costanzia. La modelo se ha mantenido totalmente al margen desde que salió a la luz que el artista va a tener un hijo con Alejandra Rubio. Por todos es conocido su rivalidad con Terelu Campos, pero ha obviado este tema para que su hijo no tenga ningún conflicto mediático.

Flores ha dado una entrevista en D Corazón y ha hecho unas declaraciones sobre la maternidad que podrían ir dirigidas a su nuera Alejandra. Eso sí, ha evitado pronunciar su nombre. «La maternidad es algo muy bonito que se tiene que sentir, vivir, desarrollar y ser responsable con lo que acarrea», ha comentado en el programa presentado por Jordi González.