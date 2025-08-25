Tras la cancelación de La familia de la tele, el futuro laboral de algunos de sus colaboradores ya está escrito. Parte de su fila de tertulianos regresará de nuevo a TEN de la mano de No somos nadie, una nueva propuesta de La Osa Producciones. Tras la salida de esta productora de Mediaset -cuando se llamaban La fábrica de la tele-, Óscar Cornejo y Adrián Madrid se reinventaron con Ni que fuéramos, un espacio al más puro estilo Sálvame que mantuvo a algunos de sus protagonistas, como María Patiño -que presentó el magazine-. Tal fue su éxito que la cadena pública quiso contratarla para estar al frente de las tardes de TVE, aunque duró poco tiempo.

Fue por ello mismo que TEN apostó por Tentáculos, un espacio presentado por Carlota Corredera que también ha llegado a su fin. Ahora, esta cadena vuelve a recuperar a los míticos colaboradores de Sálvame -a excepción de Lydia Lozano, que ha decidido no continuar junto a sus ex compañeros como hasta ahora-, para dar comienzo a No somos nadie. Este programa será el sustituto del vespertino presentado hasta ahora por la comunicadora gallega que, además, también ha sido reemplazada por una de sus compañeras de profesión.

Carlota Corredera en ‘Tentáculos’. (Foto: Gtres)

Carlota Corredera, desbancada por María Patiño

María Patiño puede presumir de una larga carrera en los medios de comunicación. De la mano de la cadena de Fuencarral estuvo al frente de programas de éxito, como Sálvame, Sálvame Deluxe o Socialité, con el que se despidió de la audiencia de Telecinco. Tras ello, Cornejo y Madrid decidieron confiar en ella para presentar Ni que fuéramos, en TEN, donde regresa el próximo mes de septiembre de la mano de No somos nadie, el programa que sustituirá a Tentáculos.

Esto repercute directamente a Carlota Corredera, que a finales del mes de marzo se reencontró con los telespectadores tras su salida de Sálvame. Entonces, la de Galicia estaba muy emocionada, tal y como desveló a LOOK, de estrenar Tentáculos. «Me ha dado tiempo a echarla de menos y de más (refiriéndose a la televisión) . Tuve una etapa de buscar el lado positivo. He podido disfrutar mucho más de mi gente, de mi hija. El hecho de poder parar ha tenido sus ventajas para repasar muchas cosas. Ese parón está muy bien también».

Carlota Corredera y María Patiño. (Foto: Gtres)

Ahora, Corredera se enfrenta a un nuevo reto. La comunicadora continuará en TEN pero como colaboradora, ya que será Patiño -a excepción de los viernes, que será cuando la gallega tome los mandos del espacio-, la cara visible de No somos nadie, tal y como ha trascendido a los medios de comunicación. Además, entre otros rostros también se suman a esta nueva apuesta Carolina Sobe, Arnau Martínez, Belén Esteban o Kiko Matamoros, entre otros.