La soberbia no apareció de la noche a la mañana: venía de serie. Desde que el formato aún se llamaba Ni que fuéramos shhh… en TEN, los colaboradores rescatados del viejo Sálvame ya caminaban con aires de victoria. Habían logrado regresar a la televisión, esta vez pública, y no perdían ocasión de presumir de ello. Se reían de Telecinco, ironizaban sobre sus antiguos directivos y se presentaban como los verdaderos supervivientes del entretenimiento patrio, convencidos de que su retorno en La 1 iba a marcar un antes y un después. «Nos daban por muertos, ahora somos de los grandes», llegaron a decir, dando por hecho que su universo de gritos, confidencias y dramas maquillados podía conquistar la franja vespertina de una cadena que, mal que les pese, juega con otras reglas. Pero la caída ha sido tan rápida como ruidosa. Y como si aún no hubieran aprendido nada, el penúltimo capítulo de este culebrón ha llegado con una última muestra de altivez.

Este martes, a solo un día de que La familia de la tele se despida para siempre este miércoles 17 de junio, Kiko Matamoros se descolgó en directo con una frase que ya ha pasado a la antología del cinismo televisivo: «Vamos a cobrar el paro, pero con vuestros impuestos». No podía haber epílogo más perfecto. Una declaración lanzada con la habitual sorna, que resume a la perfección el tono con el que muchos en el equipo han afrontado el fracaso: sin una pizca de autocrítica, sin pudor alguno, y con la misma arrogancia con la que desembarcaron en Prado del Rey.

Crisis interna y fuga de talentos

Ya desde dentro se veía venir la debacle. Desde sus primeros días, La familia de la tele dio señales claras de estar navegando sin un rumbo definido. Aunque se presentó como un magacín blanco, con un importante peso en el archivo histórico de RTVE, entrevistas y un humor moderado, el resultado ha sido, en la práctica, un formato deslavazado y confuso. La escaleta, a menudo irregular, carecía de un eje temático sólido y el ritmo era desigual, lo que se traduce en una experiencia para el espectador poco atractiva y desconectada. En este sentido, no es casualidad que Belén Esteban, la gran estrella del formato, quisiera irse cuando apenas el programa comenzaba a hundirse. Según confesiones de María Patiño y otras fuentes internas, el ambiente fue desde el principio complicado, con tensiones crecientes, desencuentros y un equipo que parecía estar en modo supervivencia. «No me gusta el formato. Me quiero ir, estoy amargada aquí. No quiero estar aquí», llegó a decir Belén.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Familia de la Tele (@familiadelatele)

El motín llegó pronto, y cuando la estrella principal pide la puerta, solo queda reconocer que algo no funciona. A eso se sumaron los despidos fulminantes y recortes que sólo empeoraron la situación. El propio equipo describió el proceso como «una tortura» hace escasos días, una agonía laboral que terminó por confirmar que no había manera de salvar el barco.

¿Y ahora qué?