La relación entre Lydia Lozano y Kiko Matamoros ha estado marcada, desde que se conocen, por altibajos. Sus enfrentamientos cuando estuvieron en Sálvame pasarán a la historia ya que casi nunca estuvieron de acuerdo a la hora de debatir sobre asuntos de la actualidad social. Sin embargo, ahora el ex marido de Makoke ha tenido un gesto con su compañera de plató que demuestra que la relación entre ellos es distante.

El desplante de Kiko Matamoros a Lydia Lozano

El pasado 23 de abril, Lydia Lozano despidió a una de las personas más importantes de su vida, su madre. Tras conocerse la noticia, los compañeros de la periodista (como Belén Esteban o María Patiño) se desplazaron hasta el tanatorio para arropar a Lozano, que no dudó en atender a la prensa. «Me pilló en Barcelona, que estaba anoche con un compañero de prensa y pasé mucha la angustia de cómo vuelvo a Madrid», comenzó diciendo. Sin embargo, la colaboradora de La familia de la tele no perdió la positividad y aprovechó la ocasión para recordar a su hermano Jorge, que falleció en 2021: «Mi hermano se llamaba Jorge y ella ha muerto casi en el día de Sant Jordi».

Familiares y amigos en el último adiós a la madre de Lydia Lozano. (Foto: Gtres)

Además del cariño que ha recibido en las últimas horas de los telespectadores o de sus compañeros de profesión, Lydia desveló que no se esperaba el pésame de Terelu Campos, de la que ha estado distanciada tras su salida de Telecinco: «No me lo esperaba porque con la caña que le he dado… Merece que lo diga públicamente. Ha sido un mensaje largo y muy bonito».

Sin embargo, una de las ausencias más sonadas en el último adiós de la madre de Lydia Lozano ha sido la de Kiko Matamoros, con el que ha tenido sus más y sus menos en televisión. Mientras que el resto de colaboradores con los que ha compartido plató la periodista sí que han estado presentes de alguna manera e incluso no la han dejado sola en el velatorio, el padre de Laura Matamoros no ha podido asistir.

Kiko Matamoros en ‘Sálvame’. / Telecinco

El motivo por el que no se ha desplazado hasta el tanatorio no ha sido personal en este caso, si no médico, tal y como ha desveló Marta López Álamo, su mujer, que aseguró que si Kiko fue no es porque haya mal rollo entre los colaboradores, si no porque aún está delicado de salud tras su último paso por quirófano. «Kiko se encontró regular y probablemente pueda ir, pero depende de cómo esté», comenzó diciendo ante los medios. Además, comentó que ella sí se podría en contacto con la compañera de su compañero de vida: «Lydia es muy buena tía y yo con ella me llevo muy bien y, por supuesto, le deseo que se recupere del trance lo antes posible».

Sin embargo, aunque Marta puso sobre la mesa la posibilidad de que su marido fuera a apoyar a Lozano, finalmente no asistió.