Lydia Lozano da el último adiós a su madre arropada por su marido Charly

Momentos complicados los que atraviesa Lydia Lozano. La periodista ha celebrado este 24 de abril una misa funeral en honor a su madre, Sol Hernández, fallecida a los 95 años. La comunicadora ha estado arropada en todo momento por su entorno más cercano, así como por compañeros de trabajo, quienes se han desplazado hasta el tanatorio de La Paz, en Tres Cantos, para mostrar sus condolencias.

Aunque siempre relega su imagen a un segundo plano, también se ha dejado ver por las inmediaciones del edificio funerario Charly, marido de Lydia Lozano desde hace más de tres décadas.

Lydia Lozano abrazando a David Valldeperas. (Foto: Gtres)

Mientras Lydia saludaba a los asistentes al ritual religioso para dar el último adiós a su progenitora, Charly se ha mostrado discreto, evitando acaparar la atención en estos dolorosos momentos. De los primeros en llegar ha sido David Valldeperas, quien no ha dudado en fundirse en un cálido abrazo con su compañera de profesión, a quien está muy unido.

Charly en un discreto segundo plano. (Foto. Gtres)

Las palabras de Lydia Lozano

Al terminar la misa, Lydia Lozano ha vuelto a hacer gala de su habitual cercanía y ha respondido a las preguntas de los reporteros. «Luego me voy a ir a casa a contestar todos los mensajes porque es que los abro y me pongo a llorar y, desde aquí quería dar gracias a los compañeros de todas las cadenas porque eso es un honor», ha indicado. «Estoy muy sorprendida porque desde que me fui de Telecinco no había tenido contacto con mucha gente de allí», ha añadido. Después ha indicado que Kiko Matamoros no ha podido desplazarse porque se encuentra en plena recuperación. «Además desde que murió su madre esto lo lleva mal», ha recalcado Lozano.

La periodista ha ido nombrando a algunas de las personas que han tenido el detalle de mandarle un mensaje mostrándole todo su cariño. «Jorge Javier Vázquez, Jordi González…», ha comentado, haciendo hincapié en que en el de de Jordi le ha emocionado mucho. Por otro lado, Lydia Lozano ha confesado que las cenizas de su madre quizás se las lleve a La Palma.

Lydia Lozano saludando a David Valldeperas. (Foto: Gtres)Nada más conocerse la noticia del fallecimiento de Sol Hernández se desplazaron hasta el tanatorio en la tarde del 23 de abril numerosos rostros conocidos como Belén Esteban, María Patiño, Omar Suárez y José Manuel Díaz Patón. Además, Kiko Hernández y Carlota Corredera, dos personas con las que la periodista mantiene una estrecha relación desde hace años, tampoco faltaron a la cita.

La periodista se encontraba en Barcelona. La comunicadora había viajado a la Ciudad Condal para firmar ejemplares de su libro que lleva como título La venganza de la Llorona, con motivo de Sant Jordi. Tal y como se ha podido saber Lydia estaba cenando con el fotógrafo Gustavo González, con quien coincidió en Sálvame, cuando recibió esta triste noticia del fallecimiento de su madre.

El agradecimiento de Lydia Lozano a Terelu Campos

Además, Lydia Lozano ha querido mostrar su agradecimiento público a Terelu Campos, con quien estaba distanciada. La hija de la desaparecida María Teresa Campos envió un emotivo mensaje de texto a la colaboradora, algo que emocionó mucho a Lozano y que quiso compartir ante los medios de comunicación.